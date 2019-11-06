Panik yapmayın

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Ancak ilişkiye giremiyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

HEM ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var.

Düğümü çözmek gerekir.

İç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Panik olma.

Herkes yapıyorsa sen de yaparsın.

Beş aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirleniyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.

Cinsel organının kasları, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog desteği alabilirsin.

43 yaşındayım. Altı aydır şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Son üç aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şeker, cinsel hayatı bu kadar çabuk etkiler mi?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın sıkıntılardan olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir.

Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozulabilir. Ancak sendeki böyle bir durum değil. Üroloji uzmanına muayene ol.

Yaşım 46. Hanımla aramız iyi değil. İlişki sırasında yeterince sertleşemiyorum. Ailemde kolesterol yüksekliği var. Kolesterol sertleşmede sorun yaratır mı?

KOLESTEROL yükseldi diye sertlik hemen etkilenmez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır.

Ancak damar sertliği ve yüksek kolesterol düzeyi olan kişilerde daha erken başlayabilir.

Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum, kan akımıyla ilgilidir.

Yani yüksek kolesterol damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşme azalabilir.

İç hastalıkları uzmanına git. Boynu bükük dolaşma.

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanım yaşımız geçti diye istemiyor. Doktora gitsem beni yanlış anlar mı?

DOKTORA söylemeye çekinme. Eşinin sana anlatamadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Kadınlar bazen rahim sarkmaları ve ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir.

Bunları hallet.