Eşime küstüm!

5 aylık evliyim. Adet dönemlerinde çok sinirleniyorum. Eşimle birlikte olurken de ağrı çekiyorum. Şimdi de küstük konuşmuyoruz. Ne yapayım?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Önce kadın hastalıkları uzmanına git.

Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. İlişkiyle ilgili doğru bilgilenmelisin.

Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

Senin yetersizliğin veya beceriksizliğin değil.

Nişanlım 19 yaşında. Regl dönemleri 20 gün veya bir ay gecikiyor. Kendisi doktora gitmeye utanıyor. Siz ne tavsiye edersiniz?

ADET kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli.

Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.

Ancak yaşı 19 olunca doktor değerlendirmesi şart. Hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. İhmal etmeyin.

Yaşım 54. Şeker hastasıyım. Gece sık idrara çıkıyordum, prostat teşhisi konuldu. 2-3 aydır da hanıma yanaşmak bile istemiyorum. Ne yapmalı?

ÖNCE şeker hastalığına özen göster. Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir. Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir.

Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak.

Hocam menopozda yeşillik iyi gelir mi? Ben sevmem ama menopoza girdim. Mecbursam yiyeyim...

YEŞİLLİK her zaman iyidir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar başta olmak üzere birçok yararlı içeriğe sahip olan yeşillikleri her zaman tüketmeliyiz.

Menopozda da mutlaka yemelisiniz.

3 aylık evliyiz. İlişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Eşim memnun değil. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın ve anlayın.

Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır.

Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.

Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir.

Orgazm bozuklukları genç kadınlarda sık görülür. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.