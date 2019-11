Akşamı zor ediyorum

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor ediyorum. Beraber olunca da erken boşalıyorum. Normal mi? Değilse ne yapabilirim?

CINSEL aktiviteyle yeni tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma... İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz.

Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.

Merak edilecek bir durum yok. Erken boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Merak etme.

Gurur meselesi yapma.

28 yaşındayım. Eşim çok sıkılgan. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?

ÖNEMLİ olan sizsiniz.

Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli. Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu yanlış anlaşılıyor. Hangi kelimelerle anlatırsan eşin bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir.

Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalı. Bunun kadar doğal bir durum da olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.

41 yaşındayım. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri ve ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler.

Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok.

Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Ruhun paylaşılması demektir.

Tansiyonum yükselince doktora gittim. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı başladı. Neden olmuştur?

İLAÇ yan etki göstermiş gibi duruyor. Öncelikle hemen doktoruna git.

Bu ilacı kesip yeni ilaca başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok.

21 yaşında bir kadınım. Günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum. Yardım edin.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Görüşme, söz ve nişan süreçleri var. Ayrıca evlilik, bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok.

29 bir bayanım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 3 hafta önce şişme oldu.

Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma.

Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir.

Mamografi daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki ve elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir.

35 yaşın altında da önerilmemektedir. Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşının da gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir.

Doktorunun dediğini yap. Kontrole git. Kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğren ve yap.

6 yıllık evliyim. 4 tane de çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı? Yani tüp bağlatmanın zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.

Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde ve adet düzeninde değişiklik meydana getirmez.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.