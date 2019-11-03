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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 03 Kasım 2019, Pazar

Miyom çıktı

Ben 44 yaşında şişman bir kadınım. Miyom çıktı. Bir şey yapmayalım menepozda küçülür dediler. Kötü bir şey mi?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menapoz sonrası küçülmesi beklenir.
Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme. Takibe devam et.

Mide şikayetlerim var. Ev yoğurdu iyi gelir dediler. Ben süt içince gaz yapıyor.
Gaz midemi rahatsız ediyor. yine de yesem mi?
YOĞURT sütten yapılır.
Ama süt ile yoğurdun sindirimi ve faydaları farklıdır. Bu yüzden yoğurt yiyebilirsiniz. Ev yoğurdu vitamin ve minerallerden zengindir.

Ben 1 hafta sonra Norveç'e gideceğim. Emekli Müdürüm. Tansiyon ilaçları kullanıyorum ordayken değişiklik yapmam gerekiyor mu?
HAVA sıcaklığı, saat farkı, gün ışığı etkileri tansiyonumuzu etkiler.
Soğuk havada tansiyon yükselebilir. Uyku bozukluğu tansiyonu olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle öncelikle tansiyonunuzu ölçerek takip edin. Gerekirse dil altına konularak Hipertansiyonu normalleştiren ilaçlarınızı yanınıza alın.

Şimdi hocam 48 yaşında evlenmeye karar verdim.Ama düğün gecesi rezil olma korkusu başladı. Daha önce hiç tecrübem yok. İlk geceden eşime rezil olursam diye çok korkuyorum. Ne yapmalıyım?
AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahçubiyet olmaz.
İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız.
Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.

Kardeşim yeni evlendi. Çocukları olmadı. Ben de kendime baktırsam mı?
ACELE etme. Panik yapma. Belki doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır.
Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır. Bu kendi sağlığın için iyi olur.

Ben kuaförüm. İyiyim. Ama kulak çınlaması var.
Hacamat iyi gelir dediler. Yaptırayım mı?
KULAK çınlaması direk tedavisi olarak tanımlı değil. Kulak çınlamasının çeşitli nedenleri var. Kulak burun boğaz uzmanı takip etsin. Ayrıca iç hastalıkları uzmanına mutlaka görünmelisin. Meslek olarak kuaförlük kimyasal maddelerle cildin temas ettiği bir meslektir. Bu nedenle bedenin toksinlerden, ağır metallerden arınması için hacamat yaptırabilirsin.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Miyom çıktı
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