Baş başa kalın

14 yıldır TİP-1 şeker hastasıyım. Bir yıldır aşkta tık yok! Eşimin ailesiyle yaşıyoruz ev de kalabalık. Ne yapalım biz?

ŞEKER hastalığı uzun vadede iktidarsızlık, erken boşanma gibi sorunlara yol açabilir. İç hastalıkları uzmanına başvur. Sosyal olarak kalabalık ortam huzursuz edici faktör kabul edilir. Bu konuda eşinle baş başa verip çözümler üretmelisiniz.

Yaşım 41. Bir yıldır ilişkide sıkıntılıyım. Erken boşalma sorunum var. Başka ne yapmalı?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür.

Kendine güven. Kafanı düne takma. Geleceğe odaklan.

Eşinle de sohbet et. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörekotu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa tüket.

53 yaşındayım. Menopoza girdim. Cinsel hayatım etkilenir mi?

EVET. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. İlişki ciddi ağrılara neden olabilir.

Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri şikayetleri azaltabilir.

61 yaşındayım. Prostatım büyümüş. 2 yıl önce de kum dökmüştüm. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.