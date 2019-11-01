İç güveysi meselesi

7 aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. İlişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkide acı hissettim. Krem sürsem geçer mi?

EVLİLİK yeni bir hayat demektir. Kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres, evham çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her kremi kullanma. Başka hastalıklar da olabilir. Hızlıca cinsel ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organlara zarar vermiş olabilir.

Yaşım 26. 11 aydır evliyim. Bende hep erken boşalma oluyor. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. "Kudret narı ye" dedi. Sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İşle ilgili olumsuzluklar, güvensizlikler ve yorgunluklar cinsel ilişki isteğini azaltır. Eşinin olumsuz tavrı da başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

48 yaşındayım. İşlerim de özel hayatım da kötü. 6 aydır eşime karşı isteksizlik yaşıyorum. Bana yardım edin.

MADDİ manevi ortalık karışmış. Kişiler günlük hayatlarında kendine ve ortama güvenini kaybederse akıllarına cinsellik gelmez.

İlişki hissi tüm canlılarda içgüdüseldir. Eşinizle borçları, kötü giden halleri ve isteksizliğinin nedenlerini konuş. Bunu gurur meselesi yapma. Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Yaptıklarını bana ilet. Bu akşam ilk günkü heyecanla eşinle muhabbet et.

4 yıllık evliyiz. Bir süredir ilişkide ağrı hissediyorum. Eşim de ben de çok tedirginiz. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE tespitiniz çok önemli. Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, batın içi yapışıklıklar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir.

Bir an önce muayene ol.

Nişanlımla geçen hafta öpüştük. Sonra ateşim çıktı. Boğazım ağrıdı. Dün önce antibiyotik aldım. Değişiklik yok. Ne dersiniz?

ÖPÜCÜK hastalığı olmuş olabilirsin. 'İnfeksiyoz Mono Nükleoz' dediğimiz viral hastalık öpüşme yoluyla bulaşabilir. Her yaşta olabilir. Antibiyotik faydası ilk 48 saatten sonra değerlendirilir. Yeterince su iç. Bu ara öpüşme. 2 gün içinde geçmezse doktor muayenesi şart.

45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum. Ama erkeklik durumum iyi değil. Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bir bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir.

Bu bitki erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir.

İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlarda riski azaltan etkisiyle bilinir.