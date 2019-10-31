Ruhum genç

Yaşım 60, ruhum genç! Ama erkekliğimde sorun var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak.

Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır.

Özellikle iktidarsızlıkta doktor kararı ile uygulanır. Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Kalp damarlarını da kontrol ettir. İç hastalıkları uzmanının takibine gir.

4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da acı çekiyorum. Nedendir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzmanı muayenesi olmalısın.

Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır.

Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık ve cinsel ilişkiye girilen ortama ait güvensiz şartlar, eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olur. Bu konuyu da bir düşün.

23 yaşında bir bayanım. Göğüslerim küçük. Bu beni huzursuz ediyor. Nasıl çözülür?

ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım.

Östrojen eksikliği olursa kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları ve terleme atakları görülür. Herhangi bir ilaç alma.

Önce tanı sonra tedavi.