Eşim izin vermiyor

Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı. Menopoza girdi. Bana da sırtını döndü. Dokunmama bile izin vermiyor. Ben ne yapacağım?

ANLADIĞIM kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Eşin artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon halidir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.

Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de et seviyorum. Kabızlığım var. Eşim "etten" diyor. Doğru mu?

DOĞRULUK payı var.

Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir ve cinsel sağlık üstüne pek çok faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın.

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Normal mi bu?

BU anlattığın duruma Jinekomasti diyoruz. Bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu erkek memesinde şişme gelişebilir. Ancak esas mekanizma artmış hormonlarla ilgilidir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

2007'de panik atak tedavisi gördüm. İlaçla bitti. Ama cinsel hayatım da bitti. Ne yapmak gerekir?

ATAK yapman gerekli. Bazı antidepresan ilaçları isteksizlik yaratabilir. Ayrıca hiperprolaktinemi gibi hastalık ihtimalleri de isteksizliğini arttırabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse ilaç tedavilerin yeniden düzenlensin.