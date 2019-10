Aklım evde kalıyor

Yeni evliyim. Eşimi çok seviyorum. İşe gitsem de aklım evde kalıyor. Eve gelince beraber olmadan duramıyorum. Ancak erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Cinsel aktiviteyle yeni tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz.

Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.

Merak edilecek bir durum yok. Erken boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Merak etme.

Gurur meselesi yapma.

Beyim bana hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir.

Düzenli yemek yemesi ve uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres ve sıkıntı yaparsa da istek gelmez.

Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir. Benden söylemesi...

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyor. Başka neler tüketsin?

PROSTATA yeşil çay iyi gelir. Yeşil çayın içinde Epigallokateşin Gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda, bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı? Şimdi faydalı olsun diye şekerli yiyip duruyorum da ondan sordum.

ŞEKER hastalarının kan glikozu yani şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler.

O yüzden şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.

4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Sık karşılaşılan bir şikayettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışında kasılarak ilişkinin acılı veya imkansız olacağından korkulur. Bu korkunu eşinle paylaş. Psikolog, iç hastalıkları uzmanı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım al.

Arkadaşlarıma göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir? Yardım edin...

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel organının daha uzun veya daha kısa olması ilişkideki mutluluğu belirlemez. Yani büyütmek konusunu fazla büyütme.

Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktor karar verir.

23 yaşındayım 3.5 aylık evliyiz. Şimdi her birlikte olduğumuzda eşim ağrım var diyor. Israr etmiyorum ama kafama takıldı. Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni böyle mi cezalandırıyor acaba?

CİNSEL ilişkide ağrı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.

Kırıldıysa tamir et.