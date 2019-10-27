Doktordan utanma

39 yaşındayım. Cinsel organım sağa doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. İlişkiye rahat giremiyorum. Ağrı oluyor. Gençliğimde sık sık kendi kendimi sağ elimle tatmin ederdim. Bununla ilgisi olabilir mi?

TARİF ettiğin bozukluk, Peyronie Hastalığı olabilir.

Daha çok romatizmaliltihabi bir hastalıktır.

Mutlaka üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir.

Utanma. Geç kalma.

Hocam, ilişkiden sonra beyaz akıntı geliyor. Gelmemesi için ne yapmalıyım?

SEBEBİNİ bulmamız gerekir. Mantar hastalıkları beyaz akıntı yapabilir.

Kadınlardaki akıntılar özellikle şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir. Hem kadın hastalıkları hem de iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmen gerekir. Erkeklerdeki ilişki sonrası akıntılarda ise prostat hastalıkları veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekir.

28 yaşındayım. 3 senedir evliyiz. Eşim çok sıkılgan. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama eşime söylemeye utanıyorum. Sonra ne der?

BİLMEM. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken, eşinle sen. Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli.

Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsan bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela sıra bende diyerek bunun normal olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz.

25 yaşındayım. İlişkiye girmekte zorlanıyorum. Sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Kendim mastürbasyon yaparken sıkıntı yok. Yakınlarıma sordum ama bilemediler. Siz ne önerirsiniz?

Bu sıkıntının çözümü sorarak değil doktora giderek bulunur.

Anlattıklarına göre kendi kendinize uygulama yaparken sertleşme sorunu yok. Cinsel ilişki yalnız olmadığın bir durumdur. Yani başkalarının yanında ruh haliniz değişebilir. Psikolojik desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler. Bazen erken boşalma sıkıntısı yaratabilir.

Her şeyin aşırısı zarardır.

21 yaşındayım ve evliyim. Çocuk istiyoruz ama ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam daha iyi olmaz mı?

DEREYİ görmeden paçaları sıvama. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar.

Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir.

Ancak sizi takip eden doğum uzmanı sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur.