Hanıma bakamaz oldum!
ANLATTIKLARIN önemli. Doktor muayenesi ve bazı tahliller gerekir.
Bu durumda başvuran hastalarımıza tam idrar tahlili, CRP ve tam kan sayımı mutlaka yaptırıyoruz.
Gerekirse ultrason çektiriyoruz. Her hastanın muayene bulgularına göre doktorlar planlama yapar.
Aynı şikayetle idrar kesesi, böbrek yolları hatta prostat da iltihaplanmış olabilir.
Tanıya göre tedavi veririz.
Doktordan utanmak olmaz.
16 aydır eşimle korunmuyoruz. Ama test negatif çıkıyor. Biri sorar diye memlekete bile gitmiyoruz. Kadın doğum uzmanı eşime normal dedi. Vallahi depresyona girdim. Ne yapayım?
HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç.
Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Üroloji uzmanına görünmen şart.
Önce hastalığı tespit edelim.
Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var.
Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.
25 yaşındayım. Cinsel organımda topak topak bir şeyler çıktı. Siğile benziyor. Adetlerimde sıkıntı yok, düzenli.
Kanser yapar mı?
YAĞMUR yağmadan ıslanmaya başlamışsın.
Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar.
Sonra da hasta oluruz.
Sakin ol. Öncelikle her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım.
Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kanserimsi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir.
Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Basit siğil yapar. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.
Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktor spor yapmamı önerdi. Halı saha maçı falan yaptım ama bir fark olmadı. Daha fazla spor yapayım mı?
YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır.
Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün.
Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.
Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.
Yaşım 49. Prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Moralim çok bozuk ne yapmalıyım?
TEST sonuçları tek başına tanı koydurmaz.
Üroloji Uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli. Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir. Korkmak işe yaramaz. Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklar da ilave eder. Önce tanı koyalım. Sonra tedavi edelim...
25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içtim. Hala içiyorum. Arkadaş "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
Bilgili bir tanıdığının olması önemli bir şans. Yol yakınken tekrar düşün.
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