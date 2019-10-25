70’ten sonra istek azalır

65 yaşında ve yeni evliyim. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?

CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir.

Erkeklerde testosteron yapımının 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.

Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder.

Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir.

İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.

3 yıldır evliyim. 2 yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.

Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna, sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir.

Boşalma sorunlarından farklıdır. Ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır.

İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Bununla ilgisi var mı?

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir.

Normalde vücut ısısı derece santigrat olarak ifade edilir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir.

Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.