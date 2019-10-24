İkna edemiyorum

Son 4.5 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog, psikiyatrist ve ürolog takibi gerekir.

Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

HEM ruh halinde, hem sosyal hayatında düzene girmesi gereken karışıklıklar var. İç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Panik olma. Herkes yapıyorsa sen de yaparsın.

34 yaşında bir bayanım. 5 aydır isteksizlik yaşıyorum. Doktora gittim. Erkek tahlili yazmış. Yanlış anladı galiba. Ne yapmalıyım?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.

29 yaşındayım. 3,5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da duyguların da karışık. Öncelikle sıkıntını eşinle paylaş.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Stres, korku ve kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.

Tansiyonum yüksek. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan mıdır?

BAZI tansiyon ilaçları sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir.

Doktoruna tekrar başvur.

O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir.