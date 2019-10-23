Eşim korkuyor

Eşim ilişkiye başlarken kasılıyor. Utanıyor galiba. Hangi doktora gitmeliyiz sizce? Ne önerirsiniz?

EŞİN kadın hastalıkları uzmanına muayene olmalı.Cinsel ilişki ile ilgili bilgi almalı. Sorun bedensel, ruhsal ve sosyal olabilir. İlişkiye başlama şartlarını ve uygulama şekillerini de doktorunuzla paylaşın. Bunlar da gerçek sorunun ne olduğunu bulmanızda faydalı olur.

Vaginismus dediğimiz bir durum olabilir.

54 yaşındayım. 19 yıldır sigara içiyorum. Menopoza girdim. Kardeşim "Kemiklerin kolay kırılır" dedi. Gerçek mi?

KEMİK erimesi, menopoz döneminde artar.

Gerekli tedbirleri almayan kişilerde kırıklara yatkınlık artar. Alkol ve sigara kullanımı kemik kırıklarına yatkınlığı arttırır. Hareket et, ağırlık kaldır, D vitamin seviyesi ölçtür.

Eşimle sık ilişkiye giremiyorum. Bu ikimizi de üzüyor. İlaç kullanmayız. Bunu ne yiyerek atlatabiliriz?

CİNSEL ilişki isteğini arttırıcı birçok gıda tarif edilebilir. Sebzelerden ısırgan, pırasa, lahana ve soğan tüketin. Kuruyemişlerden mahlep, Antep fıstığı ve fındık eksik olmasın.

Pazardan roka, maydanoz ve nane almadan eve girmeyin.

Adaçayını da tarçınlı için.

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?

ÜROLOJI uzmanına git.

Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister.

Gerekirse iç hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir.

Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir.

Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun.

Eşim ilişkide çok bağırıyor. Sorduğumda da ağrıdı diyor. Bu durum bizi çok mutsuz ediyor. Bunun bir ilacı falan var mıdır?

BU özel bir konu. Cinsel ilişkide eşlerin kişisel hassasiyetleri ve haz tepkileri farklı farklıdır. Anlattıklarından eşinin orgazma bağlı olarak tepki verdiği sonucu çıkabiliyor. Bunu da ilaçla düzeltmek söz konusu değildir.

Eşinle görüş. Bu durum sizi rahatsız ederse önce psikologlarla görüşüp bir ortak yol bulabilirsiniz.