Yalnızlık çok zor

62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama bu saatten sonra cinsellik nasıl olur?

KORKU, cinsel performansı kötü etkiler.

İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol.

Tahliller ve gerekirse filmlerle ne durumda olduğunu tespit edelim.

Eksikleri tamamlayalım.

Aşk, çift kişilik bir durumdur. Müstakbel eşinin de konuya katkıları önemli.

Düzenli beslen. Bakla ye. Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Cevizle beraber keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.

55 yaşında kadınım. Beş aydır menopozdayım. Depresyon ilacına başladım. Eşimde birlikte olurken canım yanıyor. Neden?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir.

Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk ve cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarda aynı tip şikayetlere neden olabilir. Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz.

Kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler.

Gönlünü ferah tut.

Son zamanlarda sıkıntılıyım. İlişki sırasında eşimin ağrısı oluyor. İlişki bitince kadar ağrısı devam ediyor. Yani bu nedir anlayamadık. Önemliyse doktora gidelim.

GİDİN. Ağrı bir alarm sistemidir. Olmayan bir ağrı başladıysa bir sorun başladı demektir. Anlattığınız tipte ağrılar derin cinsel ilişki ağrısı kabul edilebilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, rahim, tüp ve yumurtalıklarda miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri varsa bu tip ağrılara sebep olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına başvurun.

Beş yıllık evliyiz. Üç tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasına, 'tüp bağlatma' denir.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.

Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde ve adet düzeninde değişiklik meydana getirmez. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.