Derdim prostat!
HAYIR büyütmez.
Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.
Hocam eşime karşı ilgisiz olmaya başladım. Erkeklik de bitince geriye ne kaldı. İlaç alamıyorum. Ne yiyelim?
CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez.
Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Çam fıstığı içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini artırır. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun.
Yeni evliyiz. İlişkide canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Neden böyle oluyor? Ne yapalım?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar.
Kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.
20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım "Tuvaletini yapamazsın" dedi. Korkuyorum.
Uykum bozuldu. Böyle bir şey olur mu?
OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok.
Her beden farklıdır.
Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat. Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.
Yeni evliyiz. Ben prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık!
Ne yapalım?
SON kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatif de kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Sonra tabi ki bekleyin. Eşiniz adet tarihini takip edin. Müjdeli haber alırsanız, "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.
Eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?
İSTEDİKLERİNİ yedir.
Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Bu mevsim vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Mutlaka balık yesin. Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Fesleğen yemesin.
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