Hanımla koptuk!

56 yaşındayım. Tansiyonum var. 6 aydır hanımla hiç bir şey yapamadık. Hap kullanan arkadaşlar var. Bende kullansam olur mu?

AYIPTAN ziyade riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları içmek zarar verebilir. Bunun için doktorunla kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık da var. Bunlara da bakalım.

Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Benim yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. 2 yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi var mı?

TABİ ki çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. İsteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan bir dürtüdür.

İlişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi güç olabilir. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozuklukları varsa isteksizlik ortaya çıkabilir.

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi devam ediyor. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Şimdi istediğimiz gibi olmuyor. Doktora söylemeye çekiniyoruz.

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur.

Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir.

Ancak uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler de ilişki öncesinde alınabilir.

Tansiyon ilacı alıyorum. Sertlik halim uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. "Ben senin kocanın" dedim küstü. Bizimkiler çocuk geliyor mu? diyor. Bunaldım

HIZLI bunalmışsın.

Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme.

Eşinle konuş, dinle, anla.

Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

63 yaşındayım. "Artık andropoz oldun" diyorlar. Bu dedikleri hastalık nedir?

KADINLARIN menopozu gibi bir durum.

Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, sertleşmede azalma olabilir. Düzenli beslen, uyu ve hareket et.

Kafayı her şeye takma.