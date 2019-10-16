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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Ekim 2019, Çarşamba

Eşin de korunmalı

26 yaşında bir kadınım. Cinsel organımdaki mantar için tedavi görüyorum. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı ve korunmalı. Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir. Tedavi süresince ve tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar da alkol almamalısın.
Tekrarlayan mantarlarda şeker hastalığı açısından da tetkik ve takip yapılmalı.

Eşimle 2 ayda bir ancak ilişkiye giriyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.
Neticede her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler.
Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.
Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.

21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Neden?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Doktoruna tekrar muayene ol.

5 yıllık evliyim. Erken boşalıyorum. Doktorla konuştum geciktirici jel önermedi. Ne yapmalıyım?
CİNSEL ilişki öncesi ruh halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.
Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşin de korunmalı
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