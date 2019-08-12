Yalnızlık zor
KORKU, cinsel performansı kötü etkiler.
Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Tahliller ve gerekirse filmlerle ne durumda olduğunu tespit edelim.
Cinsellik, çift kişilik bir durum. Müstakbel eşinin de konuya katkıları önemli.
Düzenli beslen. Bakla ye.
Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Ceviz ile beraber keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.
SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR
29 yaşındayım. 1.5 yıldır evliyim. Evlendiğimden beri saçlarım dökülüyor. Saç ektir diyorlar. Bir de göğüslerim şişti. Arkadaşlar "Ergen misin?" diye dalga geçiyor. Ne yapayım? Yardım edin...
ŞİMDİLİK saç ektirme.
Anlattıklarına bakılırsa hormonlarında sorun olabilir. Evlilik öncesi süreçler, evlilik hayatı başlangıcı ve iş değişikliği derken sıkıntısı yüksek bir dönem yaşamışsın. Sıkıntıda prolaktin hormonu artar.
Saç sorunu, duygusallık ve memede şişme olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Bana başvuran hastalarda prolaktin, TSH, magnezyum, çinko ve biotin başta olmak üzere kan tetkikleri istiyorum.
Sonuçlara göre ek filmler gerekebilir. Bunları yaptırmadan saç ektirtirsen sonuç başarısız olabilir.
HEMEN DOKTORA...
Bir süredir sıkıntılıyım. İlişki sırasında eşimin ağrısı oluyor. Yani bu nedir anlayamadık. Önemli midir? Doktora gidelim mi?
GİDİN. Ağrı bir alarm sistemidir. Olmayan bir ağrı başladıysa bir sorun başladı demektir. Anlattığınız tipte ağrılar derin cinsel ilişki ağrısı kabul edilebilir.
Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği varsa bu tip ağrılara sebep olabilir.
Hemen kadın hastalıkları uzmanına başvurun.
ANTİBİYOTİK ALMA
Genital bölgemde hafif ağrılı, küçük uçuk gibi topaklar oldu. 2 haftadır yanma var. Geçmiyor. Mikrop olur mu? Antibiyotik alayım mı?
ALMA. Anlattığın durumlar çoğu kez viral hastalıklardır.
Antibiyotik bir işe yaramaz. Hatta durumu daha da bozabilir. Önce tanı koymak gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına başvur.
Virüs tipi belli olsun. Bazı virüs tipleri farklı ihtimaller taşır. Korumak tedbir almak için bu bilgiye ulaşmalıyız.
GÖNLÜNÜ FERAH TUT!
55 yaşında bayanım. Beş ay oldu menopozdayım. Sıkıntılar nedeniyle depresyon ilacına başladım. Ancak eşimde birlikte olurken canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?
ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir.
Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk ve cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler.
Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.
HİSSİZLEŞTİM
49 yaşındayım. 7 senedir şeker hastasıyım. Tam 6 aydır ilişkide hissizleştim! Siz şeker sertleşmeyi bozar demiştiniz.
Hissi de bozar mı? Yapılacak bir şey var mı?
ŞEKER hastalığı düzene sokulmazsa cinsel hayatı olumsuz etkiler.
Hissetmeyi, sertleşmeyi ve ilişki süresini olumsuz etkiler. Daha da kötüsü hanımlar bu sonuçları kendilerine ilgisizlik, başka kadınlarla ilişki gibi farklı yorumladıklarında evlilikleri bile bitirebilir. Tedavi için hemen iç hastalıkları uzmanı takibine gir.
Durumunu netleştirelim.
Eğer yüksek kan şeker (glikoz) düzeyin damarları ve sinirlerini bozdu mu bakalım. İlaçlarına başlayalım. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi gibi destek tedavilerini ekleyelim.
Zararın neresinden dönülse kardır. Ayrıca yaşlı değilsin. Bu düşünceyi kafandan at...
ÇOCUK İSTİYORUZ
6 aylık evliyiz. Eşimle cinsel ilişkiye girmemize rağmen hala çocuğumuz olmadı. Yanlış mı yapıyoruz. Hatamız mı var. Ne yapalım?
ÖNCE sabır. Sonra sabır.
Hep sabır. Öncelikle bir çift, her şey normal olsa da cinsel ilişkilerine rağmen bebek sahibi olmayabilir.
Hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadan doğru zamanda haftada 2-4 kez doğru şekilde cinsel ilişkiye giriyorsanız bir yıl bekleyin. Kadının yaşı 30'u geçmişse 6 ay bekleyin. Sonra kadın için kadın hastalıkları uzmanına, erkek için üroloji uzmanına muayene olmak gerekir.
Doğru cinsel ilişki nasıl olur bilmiyorsan uzmanından bilgi almanız gerekir.
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