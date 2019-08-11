İsteksizlik meselesi

25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sigara içiyorum. Arkadaş "Erkekliğin biter, kısır olursun" dedi. Doğru mu?

EVET. Sigara, erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanabilir.

Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.



PROSTAT ENDİŞESİ



Yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Benim şikayetim yok. Moralim çok bozuk. Ne yapmalıyım?

ANLADIĞIM kadarıyla total PSA testi yaptırmışsın. Test sonuçları tek başına tanı koydurmaz.

Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü ve idrar yolu ameliyatları (TUR) gibi durumlarda bu değer yüksek çıkabilir. Önce üroloji uzmanına muayene ol. İdrar tahlili yaptır.

Uzmanın tespiti önemli.

Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir.



İLİŞKİYE ENGEL DEĞİL



Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabi ne zamandır yapmıyoruz. Bende menopozdayım. Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyız?

ERİŞKİN bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir durumdur. Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu durumda bu istek yaşama isteği ve kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur.

Menopoz doğal bir süreçtir.

Cinsel ilişkiye engel değildir.



AŞKTA 'DEPRESYON'



Bir süredir sıkıntım var. Depresyon hapı alıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Ne yapayım?

KAFANIZA göre depresyon ilacı almayın.

Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene ol.



ERKEN BOŞALMA SORUNU



Evleneli 2,5 sene oldu. Erken boşalma oluyor. Beş dakikada bitiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası ve isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.



İLİŞKİDE AĞRI



4 yıllık evliyiz. 4 aydır ilişkide derin bir ağrı hissediyorum. Ne önerirsiniz? Hastalık olabilir mi?

ÖNCELIKLE tespitiniz çok önemli. Biz bu durumu, derin ilişki ağrısı diye de ifade edebiliyoruz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, endometriosis hastalığı, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri bu ağrıya neden olabilir.



ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM



53 yaşında erkeğim. Beyin kanaması geçirdim. Tedavi oldum iyileştim. Ancak ilişkide eskisi gibi değilim. Sertleşme sıkıntısı yaşamaya başladım. Ne önerisiniz?

BAŞLANGIÇ olarak ürolojik muayene olun. Ardından mutlak iç hastalıkları uzman muayenesi şart. Damar sisteminin ve beden çalışmasının ne durumda olduğu tespit edilsin. Kullandığınız ilaçların cinsel performansı azaltıcı etkilerini de değerlendirmeliyiz. Vakit kaybetmeyin. Takipte kalın.



