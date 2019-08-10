Diyabet ve cinsellik
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler çözülmezse evliliğinizi bile etkiler.
Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.
Önce kadın hastalıkları uzmanına başvur.
Gerekirse iç hastalıkları uzmanı desteği alırsın.
AŞKI ETKİLER MI?
45 yaşındayım. 9 aydır şeker hastasıyım. Şekerim açken 135'i geçmiyor. 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinsel hayatı etkilemesi normal mi?
HAYIR. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir.
Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.
Üroloji uzmanına başvur.
PROSTAT KORKUSU
61 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat çıktı. Ben de geceleri çok idrara çıkıyorum. Kanser olmaz değil mi? Prostatta başka hangi şikayetlere neden olur?
HEMEN kanser diye düşünme. Her erkekte prostat bezi vardır. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Prostat, geceleri sık sık idrar yapmak, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle belirti verir.
KORKUNUN FAYDASI YOK
47 yaşındayım. İdrar yaparken kan geldi. Prostat muayenesinden utandığım için doktora gidemedim. Ne yapayım?
Hiç doktordan utanılır mı? Korkunun ecele faydası yok. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz.
Sonra kanda PSA testi istiyoruz.
Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor. Tanı konulduktan sonra da tedavisine geçiliyor.
TAKİBE DEVAM...
44 yaşında şişman bir bayanım. Doktora gittim. Miyom çıktı. "Menopozda küçülür" dedi. Kötü bir şey mi bu hastalık?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme.
Takibe devam et.
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