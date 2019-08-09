Eşim benden kaçıyor

7 Beş aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için ise psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret...

KANSER KORKUSU

Meme kanseri olmaktan korkuyorum. Angelina Jolie bir test yaptırmış. Ben de yaptırmak istiyorum. Genetik testi mi yaptıracağım?

BRCA1 ve BRCA2 hücrelerin aşırı hızlı büyümelerini engelleyen tümör baskılayıcı genlerdir.

Bu genler herkeste bulunur. Ancak görevlerini yapmalarını engelleyen bir genetik değişiklik olması durumunda, bu kontrolün ortadan kalkması kansere yol açabilir. BRCA mutasyonu (gen değişikliği) olan kadınlarda meme ve over (yumurtalık) kanseri riski artmaktadır.

ÇOCUK SORUNU

Kız kardeşim anlatıyor. Eşiyle çocuk için haftada 3-4 kez beraber oluyorlarmış. Biz anca bir kez beraber oluyoruz. 3 çocuğumuz var. Sorunları ne olabilir?

ÇOCUK sahibi olmanın bir araya gelme, ilişkiye girme sayısı ile direkt ilgisi yok. Tabi ki bir araya gelmeden çocuğun olması beklenmez. İnfertilite veya daha bilinen ifadesiyle kısırlık, araştırılması gereken bir durumdur.

Erkek için ve kadın için yapılması gereken testler ve çekilmesi gereken filmler vardır. Kadın hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayeneleri şart.

ADET SANCISI

Adetim az geliyor, ağrım çok oluyor. Ben ilaç kullanmayı sevmiyorum. Bitkisel tavsiyeleriniz olur mu?

OLUR. Özellikle biberiye, papatya, adaçayı, çiriş otu, çörek otu, kekik çayı, adet döneminde günde 2 bardağı aşmayacak şekilde tüketilebilir. Unutmayın ki bu bir tedavi değildir.

Bitkilerin destekleyici özelliklerinden faydalanılan bir durumdur. Çay demlenmesine gelince...

Bir bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı bitki çayını koyun. Bardağın ağzını kapatın. 10 dakika bekleyin.

Az az, yudum yudum için.

ERKENDEN BİTİYORUM

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise beş yılda da bozulur.

KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol.

Şimdiden tedbir al.

İSTEĞİM YOK!

Bir süre önce işten ayrıldım. Beş aydır ilişki isteğim yok. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı, depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşinin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır.

Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. İç hastalıkları uzmanına git...