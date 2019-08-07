Eşimle aram bozuldu
ÖNCE eşinle duygusal durumunu düzelt. İlişki, tek kişilik bir tedavi değildir.
Erken boşalma için etkili bitkilerden biri, kuşkonmaz köküdür. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kuşkonmaz kökünü 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat.
Sonra sütü süz. Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan.
Sonucu bana ilet.
KISIRLIK NEDENİ
Geçen yıl bana varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Bunun hastalığımla bir ilgisi olabilir mi acaba?
VARİKOSEL için tedavi olman gerekir. Yoksa şikayetler devam eder. Gelen sıvı, sperm bile olmayabilir.
Bu nedenle gecikmemelisin. İnfertilite dediğimiz kısırlık riskin olabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Testis Usg ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrardan yapılmalı.
BUNALIMDAYIM!
İki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım, olmadı. Eşim çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?
BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.
Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir.
İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır.
Erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır.
İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...
YAŞ KEMALE ERDİ...
65 yaşındyım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diye bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bendeki hastalık mı?
CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteronun aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir.
Erkeklerde testosteron yapımının 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği de azalmış olabilir. İç hastalıkları uzmanına gidin.
KOLESTEROL VE AŞK
Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?
KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar.
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı, psikiyatri ve psikoloji uzmanı devreye girebilir.
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