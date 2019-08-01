Eşimle mutlu değiliz
ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzman takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.
56 YAŞINDA CİNSELLİK
56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayete neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.
İLİŞKİDE AĞRI SORUNU
5 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye katlanıyorum. Apandisit ameliyatı olmuştum. Onunla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu, önemli bir hastalığı gösterebilir. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşk vardiyası 25 Temmuz 2019, Perşembe Özel güvenlik olarak vardiyalı çalışıyorum. Hanımla doğru düzgün bir şey yapamıyoruz. O istiyor ama yorgun oluyorum....
- Elini bile sürmüyor 18 Temmuz 2019, Perşembe 5 aylık evliyim. Eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Nedendir? EVLILIĞIN maddi, manevi ve cinsel...
- Kocamdan kaçıyorum 15 Temmuz 2019, Pazartesi Evleneli 1.5 ay oldu. İlişkide kendimi sıkıyorum. Bir türlü olmuyor. Kocamdan resmen kaçıyorum. Bana kızmaya başladı....
- Sürekli isteksizim 04 Temmuz 2019, Perşembe 39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayeti yaşıyorum. Ne yapmam lazım? ERKEN boşalmanın...
- Yeni evliyim ama 02 Temmuz 2019, Salı Yeni evliyim. İlişkide erken boşalıyorum. Tahlillerim normal geldi, ancak yine de huzursuzum. Neden olur bu? ERKEN...