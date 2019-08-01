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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 01 Ağustos 2019, Perşembe

Eşimle mutlu değiliz

49 yaşındayım. Erken boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?
ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzman takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

56 YAŞINDA CİNSELLİK

56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayete neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.

İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

5 aydır evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye katlanıyorum. Apandisit ameliyatı olmuştum. Onunla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu, önemli bir hastalığı gösterebilir. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşimle mutlu değiliz
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