Aşk vardiyası
BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar.
Ama senin önce uyuman dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.
Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler.
ANLAYIŞLI OLUN
Eşimle beraber olurken daha başında "Ağrıdı, acıdı" diyor. Doktora da gitmiyor. Neden böyle oldu?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
HANIM ŞİKAYETÇİ
Sorunum dizlerim. Bükük olarak uzun süre duramıyorum. Bu da ilişkide bizi zor durumda bırakıyor. Hanım bana küsüyor vallahi! Ne önerirsiniz?
ÖNCE ortopedi uzmanı muayenesi olun. Dizlerinin direkt grafisi veya MR gibi filmlerini çektir. Tanıya göre ameliyatlık veya PRP, Ozon gibi eklem içi tedavilerini kullan. Ayrıca ilişki pozisyonunuzu bedenlerinize uygun olarak yeniden planlayın.
Diziniz dram dizisine neden olmasın.
ERKEKLİK SORUNU
Çok sigara içiyorum. Arkadaş "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?
EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Yol yakınken tekrar düşün.
KANSER KORKUSU
36 yaşında kadınım. Evli değilim. Doğum yapmayanlar da meme kanseri oluyormuş. Bu doğru mu?
'DOĞUM yapmayanlar da meme kanseri görülme sıklığı artar' demek 'Her doğum yapmayan meme kanseri olur' demek değildir. Meme kanseri için kabul edilen yüksek risk faktörleri 40 yaşından büyük olmak, daha önce diğer memede kanser olması, birinci veya ikinci derece akrabalarda meme kanseri görülmesi, insitu lobuler kanser dediğimiz bir tanının varlığıdır. İç hastalıkları uzmanı takibinde kal.
Kendi kendine meme muayenesi yap.
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