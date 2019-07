Kocamdan kaçıyorum

Evleneli 1.5 ay oldu. İlişkide kendimi sıkıyorum. Bir türlü olmuyor. Kocamdan resmen kaçıyorum. Bana kızmaya başladı. Ne yapayım?

VAGİNİSMUS dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın, ilk ilişkiden itibaren bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Birlikte hareket edin. Psikolog desteği de alabilirsin...

6 aylık evliyim. İlişkide iyiyiz.

Ben ilişkiden sonra uyuyunca eşim yüzünü asılıyor.

Mutlu oldun mu diyorum.

Cevap vermiyor. Sorun nedir?

İLİŞKİ sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır.

Aksi durumlar, gerilim yaratır.

İnsani bir süreç olan ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından iç hastalıkları uzmanına muayene ol.​

AIDS PROBLEMI

34 yaşındayım. Vezneciyim. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bilgi verir misiniz?

VİRÜS, cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, penis veya ağız dokusundan içeri girebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilir. Yani HIV bulaşmış kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.

Çocuğumuz olmuyor.

Kadın doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin çocuğu var. Bu test şart mı?

KADIN doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu 'onur meselesi' gibi anlama.

Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında, erkeklerden de istenecek ilk tetkik 'Semen-Sperm- Meni Sayımı'dır. Mutlaka yaptır...

6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var.

Eşimi, mutlu edemiyorum.

Ne yapmalıyım?

PANİK yok. Gerilim, kaygı, korku ve pilini çabuk bitirir. Ancak sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Bunlar, eşin için de geçerli... Acele işe şeytan karışır. İlişki öncesi sevişme dönemini yeterince yaşayın.