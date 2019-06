Aşka engel değil

CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftlere 'Birbirinizle sohbet edin' önerisinde bulunuyor. Sağlıklı bireylerin ilerlemiş yaşlarda da aşk hayatına devam edebileceğini söylüyor ve şu bilgileri veriyor:



İLERİ YAŞTA CİNSELLİK



Eşim ve ben 40 yaşındayız. Çok nadir ilişkiye girebiliyoruz. Eskiden daha sık oluyordu. Sizce bizim sorunumuz nedir?

EŞLERİN ilişki sayısının bir önemi yoktur. Her ikinizin de beklentileri ve ihtiyaçları, ilişki isteğini etkiler.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz döneminde, ilişki isteği azalabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.



PROSTAT KONTROLÜ



67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. Tiroit tahlili de istediler. Neden şüphelendiler?

BELLİ hastalık ihtimallerine karşı, bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check-Up, yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, yeni anne olanlarda ve 60 yaşın üzerindeki kadınlarda tiroit bezinin çalışmasını kontrol ederiz.



SÜREKLİ İSTEKSİZİM



Bir süredir cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojen yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun normal seviyelerde olması, kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon ve kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.



GÜÇ SORUNU...



Kaslı, güçlü bir vücudum var. Ancak eşimle ilişkiye giremiyoruz. Sorun kimde sizce? Bize yardım edin...

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Cinsel ilişki, adrenalinle ve korkuyla ters düşer. Ani bir korku, insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği söndürebilir



BERABER OLAMIYORUZ



3 ay önce evlendik. Fakat beraber olamıyoruz. İstiyoruz ama korkuyoruz. Ne yapmayız?

EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor.

Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyor. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. Güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ve kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın.

Bekleyince bilgi edinemezsin.

Sorunun çözülmez. Üzülürsün.



İHMAL ETMEMELİSİN



28 yaşındayım ve 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı.Bir de ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara, kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz, beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



2 YILDIR EVLİYİZ AMA...



2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşim de sağlıklı. Ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması sorun yaratabilir. Bu durum, meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği, ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.



ÖLÜ GİBİYİM!



51 yaşındayım. Şekerim düşük. Son 5-6 ayır bende tık yok. Ölü gibiyim. Hanım da tavır yapıyor. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?

ŞEKER düşüklüğü tüm bedenin çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar. Tahlili hanıma göster.

Sen de hemen diyet takibine gir. Az az sık sık beslen. Yeterince su iç. Biten bir şey yok. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır.



UTANIYORUM



21 yaşındayım. Arkadaşlarımın dediğine göre cinsel organımın boyu kısaymış. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen, hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel birliktelikte başarı, senin ve eşinin mutlu olmasıdır.

Ortalama erkek cinsel organı ölçümü 10-18 santimetredir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.



AŞKA ENGEL DEĞİL



Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Neden?

ÖNCELİKLE karın içi, cinsel ilişkide etkilenen bir bölgedir.

Uygulanan tedaviler, cerrahiler ve bölgesel radyoterapiler ilişki organına ve etraftaki anatomik yapılara zarar vermiş olabilir. Ancak 'Kanser hastası ilişkiye giremez' dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli.

Gerekirse kadın hastalıkları uzmanı muayenesini değerlendirip birlikte karar verebilirsiniz.