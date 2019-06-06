Kalbinizi dinleyin
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kalp ve damar tıkanıklığının cinsel hayatı etkileyeceğini söylüyor.
Bu sorunun aşılması için kardiyoloji uzmanından görüş alınması gerektiğini belirterek şu bilgileri veriyor:
SORUNUM SERTLEŞME
8 sene önce bypass oldum. Şimdi sertleşmede sorun yaşıyorum. Hanım şikayetçi. Ne yapmak lazım?
GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir.
Bu da sertleşme sorunları yaratabilir.
Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ve stres azaltıcı ilaçların birçok yan etkisi olabilir. Öncelikle kardiyoloji uzmanınla görüş. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana ve hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.
BİR TÜRLÜ OLMUYOR
63 yaşındayım. Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Arkadaşlar çubuk taktırmış.
Ben de taktırabilir miyim?
ANLADIĞIM kadarı ile kendin için bir şey istemiyorsun.
Ancak sen de önemlisin. İsteğin varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını üroloji uzmanları verir. Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme sağlanamıyorsa, beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler. İşte mutluluğa giden yol, üroloji uzmanına muayene ol.
CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ
5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?
BU uygulama kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde ve vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez.
Cinsellik etkilenmez.
ERKEN BOŞALMA SORUNU
Eşimle yalnız kalınca kendimi tutamıyorum. Başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmam lazım?
ANLATTIKLARIN hastalık değil.Cinselliğin kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Önemli olan eşlerin ilişkide hazza ulaşmasıdır.
Bu oluyorsa strese girme.
MUTLAKA MUAYENE OL
5 gün önce hamama gittim. Orada bir şey fark ettim. Cinsel organımda sanki uçuğa benzer yaralar çıkmış. Kaşıntı yapıyor. Ne yapayım?
YAPTIĞIN tarife göre Genital Herpes diye bilinen bir hastalık aklıma geliyor. Muayene ve gerekirse tahlillerle netleşmesi gerekir. Öncelikle enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olman gerekir. Enfeksiyon bölgesinde ağrılı küçük baloncuklar olabilir. İyileşme genellikle 2 ila 4 hafta sürer. Baloncuklar vajinal alanda, penis üzerinde ve anüs etrafında görülebilir.
HER ŞEYİN ORTASI KARAR
Hocam yaş 29. 6 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Ben de ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur.
Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur.
Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir.
ERKEKLİĞİM BİTİYOR!
48 yaşındayım. Eşimle ilişkiye giremiyorum. 6 aydır hiçbir şey hissetmiyorum. Erkekliğim biterse geriye ne kalır ki? Bana yardım edin...
Kişiler günlük hayatlarında kendine ve ortama güvenini kaybederse akıllarına cinsellik gelmez. İlişki hissi tüm canlılarda içgüdüseldir. Borç, alacak düşünürken bu konuda hislenmemeniz doğal demek istiyorum.
Eşiniz alınganlık yapıp başka birisi mi var diye huzursuzlanmış olabilir. Önce onunla kötü giden hallerikonuş. Bunu gurur meselesi yapma. Tüm ihtimallerin olumsuzlarının gerçekleşmiş olduğunu düşünerek intihar fikrine girmen korkularınla ilgili. Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir.
SALEP İSTEĞİ ARTTIRIR
59 yaşındayım. Kahveci arkadaşımız salep yapıyor, "İyi gelir" diyor. Doğru mudur bu? Arkadaşlar da merak ediyor. Sizin fikriniz nedir?
KAHVEDE yapılan salep, kahvehaneciye de yarar. Şakası bir tarafa kahvehane gibi sosyal kapalı mekanlar üst solunum yolu hastalıklarının çoğalmasında önemli bir yere sahiptir. Kahvehaneyi işleten arkadaşımıza bunları anlatıverin.
Sık sık havalandırsın. Hastalanan arkadaşlar böyle toplu yaşam alanlarından uzak dursunlar. Diğer arkadaşlarını da böyle korusunlar.
Salebe gelince; bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır.
Ayrıca afrodizyak etki denilen cinsel isteği, aktiviteyi arttırıcı etkileri nedeniyle padişah sofralarında bile kullanılmıştır.
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