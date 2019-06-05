Aşktan utanmayın
SADECE DOKUNMAK DEĞİL
28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir?
DOKUNMAK tek başına bir cinsel uyaran değildir. Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir.
KARIM SUSMUYOR
Görücü usulü evlendim. Eşim ilişkide sürekli konuşuyor. Benim de dikkatim dağılıyor. Erken boşalıyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım?
BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor.
Hanımının bu durumdan şikayeti var mı diye sormak lazım. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın.
Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın.
Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen, ürolojiye muayene ol.
ANDROPOZ AŞKI ETKİLER
Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki testesteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkekler de yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.
Hemen panik yapmayın. Doktor 'Olabilir' demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgün ve sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri ve iş temposu azalabilir.
SORUNUM ERKEN BOŞALMA
Hanımla 48 yaşında evlendik. Hadi bakalım derken bitiyorum. Galiba erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmesinden bir dakika sonra meydana gelen ve geciktirilemeyen duruma erken boşalma denir. Kadınlarda orgazm, birleşmeden 2-14 dakika sonra olmaktadır. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
İç hastalıkları, üroloji, psikolog ve psikiyatrist desteği gerekebilir.
KOKUDAN YAKLAŞMIYOR
Ağzım kokuyor. Bu nedenle eşim salonda yatıyor. Dişçiye gittim, geçmedi. Lütfen bir yol gösterin bana.
KÖTÜ ağız kokusuna, halitozis denir. İstenmeyen, rahatsız edici kötü koku anlamına gelir. Mahcubiyete, sosyal ve psikolojik problemlere sebep olur. Dişlerin arasında yemek artıklarının birikmesi, diş taşı, diş eti hastalıkları, dil hastalıkları, yiyecek, içecek ve ilaçlar, sigara, açlık, diyet, mide hastalıkları, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıkları, kulak, burun ve boğaz hastalıkları ile akciğer hastalıkları ağız kokularına neden olabilir.
İç hastalıkları uzmanına gidin.
İLİŞKİ ÖNCESİ HAZIRLIK ŞART
Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali, başka sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Vajina kuruluğu ve iltihapları, ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.
Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
DOKTORUNDAN UTANMA
İdrar yaparken kan geldi. Doktora gidersem prostat için muayene eder diye korkuyorum. Doktordan utanıyorum. Sizce ne yapmalıyım?
HİÇ doktordan utanılır mı? Erkeklere 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılır. Tanı konduktan sonra da tedavisine geçilir. Ayrıca böbrek taşı ve idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir.
Hemen muayene olmaya...
EŞİM ÇABUK BİTİYOR
Eşim 32 yaşında spor hocası. 7-8 aydır aramızda ilişki pek olmuyor. Kuvvetli de biridir ama sertleşemiyor. Acaba doktor görsün mü?
ÖNCELİKLE cinsel ilişkideki sertleşmeyi etkileyen en önemli konu erkeğin isteği, kendine güveni ve moralidir. Uykusuzluk ve yorgunluk isteksizlik yaratarak sertleşmede azalmaya neden olabilir.
Bu da erkekleri cinsellikten soğutabilir.
En iyisi eşinle önce bunları konuş.
Çözebileceğiniz sorunları çözün. Her şeye rağmen şikayetleri geçmiyorsa doktor başvurusu gerekir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim kaçıyor! 04 Haziran 2019, Salı Ben 64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bense istekliyim. Sorun kimde? Cinsel isteğin...
- Cinsel hayatım başarısız 03 Haziran 2019, Pazartesi Hocam, depresyon hapı içiyorum. Cinsel hayatım bozuldu, daha çok mutsuz oldum. Nedendir sizce? DEPRESYON hapını...
- Hanımla ilgilenemiyorum 02 Haziran 2019, Pazar 6 aydır depresyondayım. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. İlişkiden de eşimden de soğudum. Ne yapmam...
- İlişkide mutsuzuz 01 Haziran 2019, Cumartesi Hocam, 32 yaşındayım. Eşimle ilişkide sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Eşim mutlu olmuyor. Benim sorunum erken boşalma...
- Menopoza mı giriyorum? 31 Mayıs 2019, Cuma 32 yaşında kadınım 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Ama menopoza...