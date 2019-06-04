Eşim kaçıyor!

Ben 64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bense istekliyim. Sorun kimde?

Cinsel isteğin beklenenden fazla olmasında bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşından sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. Birlikte konuşarak sorunları çözün.

KABUSUM OLDU

Eşimle severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Çünkü korkuyorum. Lütfen yardım edin.

BU durumla sık karşılaşıyoruz. Sana has bir durum değil. Güvendiğin aile hekimi, iç hastalıkları uzmanı, üroloji ya da kadın doğum uzmanına gidip konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler.

Birinci prensip korkmamaktır...

3 yıldır evliyiz. Hala çocuğumuz yok. Doktor eşime 'Normal' dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

​HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Hemen doktora...

SALEP İSTEĞİ ARTTIRIR

59 yaşındayım. Salep hem vücuda iyi gelir hem de cinsel gücü artırır diyorlar. Doğru mu bu? İçelim mi?

SALEP, bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır. Ayrıca afrodizyak etki denilen cinsel isteği, aktiviteyi arttırıcı etkileri nedeniyle padişah sofralarında bile kullanılmıştır.

27 yaşındayım. Bisiklet sporu ile ilgileniyorum. 3 aydır torbalarıma ve kasıklarıma ağrım oluyor. "Prostat iltihabı" dediler. Sporla ilgisi var mı?

BİSİKLET oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir. Üroloji uzmanına benim dediklerimi de ilet.

İltihap ihtimali de araştırılsın. Ayrıca yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırakarak şikayetlerinin etkilenip etkilenmediğini takip et.



Annem 63 yaşında. Safra kesesi iltihabı tanısı koydular. Tedavi devam ediyor. Başka neler yapmalıyız?

SAFRA kese iltihaplarında ağrılar sağ omuza yayılabilir. İltihap tedavi edildikçe şikayetler azalabilir. Annenin yaşı 63 olduğu için kireçlenme veya lif veya kıkırdak ile ilgili aşınmaları açısından baktırabilirsin. Bir kez fizik tedavi uzmanı tarafından eklem ve bağlanma dokuları değerlendirilebilir.