Cinsel hayatım başarısız
DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkiler. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.
PROSTAT OLMUŞUM
61 yaşındayım. Prostatım büyümüş. Daha önce kum dökmüştüm. Kum, prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi ile idrar kesesi hastalıklarında ve böbrek taşı rahatsızlığında idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi ile üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.
49 yaşındayım. Panik atak hastasıyım. Şimdi de tuza karşı panik yapmaya başladım. Ne yapacağım?
BİR kere takıntı olmasının nedeni önemli. Yani hipertansiyona bağlı olarak ölüm, felç ve kalp krizi geçiren yakınlarınız olduysa, kendinizi bu fikri düşünmekten alıkoyamayabilirsiniz. Tuzlu yemeklerle hipertansiyon olmaktan korkuyorsan tuzsuz yersin olur biter. Hipertansiyon demek yüksek gerilim demektir. Gerilim yapma. Hayatın tadını çıkar.
İLİŞKİDE KRİZ!
Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç kullanıyor. Cinsel hayatımız kötü. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Ne yapalım?
CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler ilişki sırasında riskleri azaltabilir. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişkiden önce alınabilir.
Altı aydır kilo vermeye çalışıyorum. "Yağlı salata yiyin" diyorlar. Yağ kilo yapmaz mı?
TIPTA değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de "Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır" Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz. Zeytinyağı ve kanola yağı gibi yağları günde üç yemek kaşığını geçmeyecek kadar tüketirsen faydası var. Sadece sebzede yesen fark etmez. Yani hareketsiz kilo veremezsin. Salatayı yağlı yersen diyette bazı yiyecekleri çıkartmalısın.
Doktor Bey, babam tansiyon hastası. İdrar söktürücü verdiler. Nelere dikkat edelim?
İDRAR söktürücüler kas krampları, güçsüzlük, iştah kaybı ve mide bulantısı elektrolit dengesizliğinin yan etkileri yapabilir. Bu şikayetler başlarsa doktoruna anlat. Tahlil yapmaları gerekir.
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