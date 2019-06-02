Hanımla ilgilenemiyorum
UMUTSUZLUK ve kızgınlık gibi duygular, cinsel isteğin ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı, depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuş. Gerekirse bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler, duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen ve kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri birbirleriyle paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. 'Beni aldatıyor mu?' fikrine kapılır. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve eşinin gönlünü alacak küçük jestler yap.
EVLİLİK KORKUSU
Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE bu korku, kaygı ve tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna ayrıca güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.
26 yaşındayım. 2 haftalık gebeyim. Doktorum tahlil yapmadı ancak folik asit takviyesi verdi. İçmeli miyim?
TAHLİL yaptırabilirsin. Ancak folik asit takviyesi, test yapılmadan da önerilen bir gebelik takviyesidir.
Gebelik başladıktan sonra folik asit ihtiyacı artar. Karşılanamazsa çocukta sinir sistemini ilgilendiren doğumsal hastalıklara neden olabilirler. Bu nedenle testi yaptır ve folik asit takviyesine doktorun önerdiği sürece devam et.
ERKEKLİK SORUNU
Yaşım 55. İlişkide sertleşme sorunum var. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Erkeklik bitti mi yani?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerinde sertleşme sorunu olan erkeklerin üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde yada tiroit hormonu fazlalığında da sertleşememe oluşabilir. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.
Ailem böbrek taşı döktü. Ben de önceden dökmüştüm. Dün böbrek taşı ağrısı başladı. Oruç tutmalı mıyım?
BÖBREK taşı düşürmek, tüm bedeni etkiler. Çok ağrı, bulantı ve kusmalar olur. Kısa aralıklarla ilaç kullanımları gerekebilir. Vücudun susuz kalması şikâyetleri arttırabilir. Tedaviyi geciktirir.
Orucu ertelemeniz uygun olacaktır.
Üroloji doktoru takibi gerekir.
Tedaviniz bittikten sonra doktorunuzla oruç tutma isteğinizi paylaşın. Hastalık şartları düzelmişse, oruç tutabilirsiniz.
4 aydır acıkınca elim ayağım titriyor. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor. Neden olur bu?
YEMEKLERİ ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen ve öğünlerde gerekenden az karbonhidrat alırsan, kan şekerlerin kontrolsüz şekilde düşer. İftar ve sahurda az az sık sık yemek yemeye dikkat et. Yeterince su içmeyi unutma.
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