İlişkide mutsuzuz
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak ilişkide zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın.
Kadınların orgazm durumu, erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
İKİNCİ BAHAR
64 yaşındayım. Ne zamandır yalnızım. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Cinsellikte sorun yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?
TAKDİR edersin ki cevap çok. Nerden başlasak bitmez. İlişki iki kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilen durumlar vardır.
Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.
Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir.
Şikayetlerine ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. Her durumda alerjin yoksa bakla ye. İyi uyu.
Korkmayı bırak. Allah mesut etsin.
Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Hastalığı için neler yapmamızı önerirsiniz?
YENİLEYİCİ ve destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebilir. Demans ve bunama dediğimiz için ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılır.
Bu uygulamalar, beden hücrelerini yeniler. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.
KOCAM BENİ ANLAMIYOR
Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Eşim "Ettendir" diyor. Doğru mu?
DOĞRULUK payı var.
Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100- 200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir ve cinsel sağlığa faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. İhmal edersen başka hastalıklara yakalanabilirsin.
7 yıldır şekerim var. Böbreklerim bitmiş. Diyalize girmek zorundayım.
Bana yardım edin...
ÖNCE paniklemeyin. Üre, kreatinin, potasyum, tam kan sayımı, kreatinin klirensi ve üriner usg testlerini bilmemiz lazım. Hemen iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine gir.
Gerekirse nefrolog değerlendirmesini uzmanın yapar. Diyete başla.
Sonuçlara göre ilaç tedavileri, vitamin mineral takviyeleri olabilir. Hadi bakalım yeniden başlıyoruz.
Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim var. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. Ne yapmam lazım?
ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı.
Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli. Sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Menopoza mı giriyorum? 31 Mayıs 2019, Cuma 32 yaşında kadınım 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Ama menopoza...
- Tadımız kaçtı 30 Mayıs 2019, Perşembe 61 yaşında erkeğim. İnsülin kullanıyorum. Hanımla beraber olamıyoruz. Çubuk mu taktırsam? ŞEKER hastalığı düzensiz...
- Eşinizin ruhunu okşayın 29 Mayıs 2019, Çarşamba Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar sürüyor. Ben rahatlasam da eşim mutlu olmuyor. Bu durum canımı sıkıyor. Sorunum...
- Eşim çok kilolu 28 Mayıs 2019, Salı Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişkide nefesi daralıyor ve erken boşalıyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım...
- Erkekliğim bitti 27 Mayıs 2019, Pazartesi 37 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. İş değiştirdim. Alerji şikayetlerim başladı. İçtiğim ilaç da erkekliğimi bitirdi....