Menopoza mı giriyorum?
CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğin artışında rol oynar.
Bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır...
DOKTORU DİNLEYİN
Babam kalp yetmezliği tedavisi görüyor. 'Yüksük otu çayı içsin iyi gelir' dediler. Babam sizin eski hastanız yine de size sormak istedi...
SAKIN İÇMESİN. Yüksük otu içinde kalp hastalıklarında kullanılan bir ilacın etken maddesi var. Kontrolsüz içildiğinde kalp ritmini yavaşlatıp, komaya sokma ihtimali var. Bu nedenle iyi ki sordun diyorum. Kalp yetmezliği tedavisinde en önemli nokta düzenli doktor takibinde kalmaktır. Tuzsuz beslenip, kilo almamak gerekir. İlaç düzeni doktor tarafından kontrol edilmelidir...
Cinsel ilişkiye girdiğimde sürekli ağrım oluyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Onunla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir.
Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
İLİŞKİYE GİREMİYORUM!
Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.
Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.
Sperm sayım 42 milyon çıktı. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
SPERM yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur...
Başım dönüyor. Kulaklarım zor duyuyor. Yukarı ve aşağı bakarken de başım dönüyor. Hasta mıyım?
EVET hastasın. Kulak zarı, işitme sinir lifi, duyma merkezi, iç kulak ile ilgili çeşitli hastalık ihtimalleri var. İhmal edersen ilerler. Hemen kulak uzmanına git. Vertigo, Menier hastalığı gibi çeşitli hastalık ihtimallerinin tetkik edilmesi uygun olur...
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