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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 30 Mayıs 2019, Perşembe

Tadımız kaçtı

61 yaşında erkeğim. İnsülin kullanıyorum. Hanımla beraber olamıyoruz. Çubuk mu taktırsam?
ŞEKER hastalığı düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalmaya neden olabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.
Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak su tüket. Üroloji muayenesi gerekli. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.

ÖNCE EŞİNE SÖYLE

Biz eşimle cinsel ilişkiyi pek konuşamıyoruz.Ama aşkımıza da renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyız?
CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, isteği arttırmak için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Kızmayacağı şekilde söyle.
Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için bunlara dikkat edin.

Sık idrara çıkıyorum. Antibiyotik alıyorum geçmiyor. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?
MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.
Mesane hassasiyetini arttıran durumlar ve şeker hastalığı, sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Bir kez üroloji muayenesi ol. Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme. Bu durum, mesaneye zarar verebilir. Her şeyin aşırısı zarar.

ÇOCUK MESELESİ

Yedi senede 3 çocuğumuz oldu. Ben dördüncü de olsun diyorum. Beyim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola, tüp denir. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması cinsel hayatı etkilemez.
Bunları düşünüp karar verin.

Babamın kalp damarları tıkalı çıktı. Acil anjiyo yapıldı. Stent takılmış. Bunlar ne zaman çıkartılır?
TIKALI kalp damarı balon uygulaması ile açılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralmasını engellemek için damar duvarına takılır. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.
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