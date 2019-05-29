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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Mayıs 2019, Çarşamba

Eşinizin ruhunu okşayın

Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar sürüyor. Ben rahatlasam da eşim mutlu olmuyor. Bu durum canımı sıkıyor. Sorunum erken boşalma mı?
İlişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Cinsellik, eşler arasında bile konuşulmayan bir konu olunca herkes kendi kendine hesap kesiyor. Kadınların orgazm durumu, erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevmedokunma dönemini daha uzun tutun.
Eşinizin ruhunu da okşayın. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte düzelir.

ADETLERİM DÜZENSİZ

Guatr hastasıyım. Adetim düzensizleşti. Ara ara TSH testi yaptırıyorum. Mememden süt geliyor. Doktorlar kanserden şüphelendi. Ne yapmam gerekir?
MEMEDEN süt gelmesine, galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var.
Bu TRH hormonu guatr ve hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Bu da prolaktini de arttırabilir. Ayrıca beyinde hipofiz bezinde prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir. Bunlara da tümör denir. Korkma, panikleme... Kontrollerini aksatma.

Eşimin 7 yıldır şekeri var. Cinsel organında enfeksiyon oluyor. Doktor mantar deyip ilaç verdi geçmedi. Neden?
BAYAN Diabetes Mellitus ya da şeker hastalarında, idrar yolu enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir.
Perhize ve temizliğe dikkat edin. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen üroloji ile görüş.

ÇOK UTANIYORUM

Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Ne yapmam gerekir?
İLİŞKİDEN keyif almak ve çocuk sahibi olmak cinsel organ büyüklüğüyle ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetredir. İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik yerdir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Bu işi kafandan at.

Nafiz Bey, sıkıntım ciddi. İdrarım kötü kokuyor. Antibiyotik kullandım ancak geçmedi. Neden olabilir?
ÖNCE tam idrar tahlili ve kan glikozu testleri yaptır. Şeker hastalığının ilk belirtisi sık idrar ve idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamasıdır.
Bunun için doktora gitmek şart.
Özellikle kadınlarda idrar yolunun kısa olması, idrar yolu iltihaplarına yatkınlık oluşturabilir. Dışkı veya idrar yapma sonrası temizliğe dikkat edilmezse de idrar yolunda enfeksiyonu tekrarlar.

Parfüm kullandıktan sonra dudaklarım şişti. Domates ve çikolataya karşı alerjim vardı. Şimdi ne yapayım?
BİR daha o parfümü kullanma.
Baharatlar, tarçın, vanilya, sitrik asit içeren limon, portakal gibi meyveler, soslar, şarap ve likörler, gazlı içecekler, kolalı içecekler, sakızlar ve dondurmadan uzak dur. Bunlar kozmetik ürünlerdeki alerji yapan maddeleri içerebilir.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşinizin ruhunu okşayın
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