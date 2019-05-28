Eşim çok kilolu
Boşanacağım artık! Bir öneriniz var mı?
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor.
Nefes darlığı, şişmanlık, terleme, kan şekeri düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin.
YENİ EVLİYİM AMA...
Yaşım 41. Yeni evliyim. Ailemdeki kadınların sağlık sorunları var. Ben de meme kanserinden korkuyorum. Hiç doğum yapmadım. Kanser riskim var mı?
BEN geleceği bilemem. Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir.
Ailesinde meme kanseri hikayesi olanların diğerlerine göre kanser riski 2.5 kat fazladır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi de riski artıran faktörlerdendir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.
Benim sol kolumdan başlayıp sırtıma kadar ağrı ve karıncalanma oluyor. Uyuyamıyorum. Neden olur bu?
İFADELERİNİZDEN anladığım kadarı ile şikayetler daha çok gece, yatar pozisyonda oluyor. Böyle durumlarda aklımıza ilk gelen mekanik sorunlardır. Yani boyun fıtığı, omuz bölge lif-kas-sinir hastalıkları gibi durumlar. Bize gelen hastalarımızda bu nedenle öncelikle boyun omur, omuz filmleri isteriz. Elektrik kablosu diyebileceğimiz sinirlerimiz için EMG, kalp hastalıklarının ihtimalini teyit etmek için EKG ilave ederiz. Bu nedenle iç hastalıkları ve fizik tedavi uzman takibin şart. Önce tanı sonra tedavi.
ORTASI KARAR
Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum.
Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur.
Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.
Ergenlik döneminde görülebilir.
Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
1 yıldır evliyim. Başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım, 'Erken boşalma' dedi. Ne yapmalıyım? Derdime bir çare.
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmenin ardından bir dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma, eşlerin biri veya her ikisi için sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji ve psikolog desteği gerekebilir.
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