Erkekliğim bitti
LASTİK patlayınca, lastiğe hava basıp sebebini tamir etmezsek yine lastik havası kaçar. Alerjinin sebebini bulmalıyız. Sebepten uzaklaşmalıyız.
Alerji hapı kullanarak, kalıcı tedavi olamayız. Ayrıca alerji haplarının fazla kullanımı iktidarsızlığa neden olabilir. Mesleğe bağlı alerji varsa, işini bırakma ihtimali de düşünülebilir.
KISIRLIK SORUNU
Eşimle kısırlık tedavisi görüyoruz. Bir araya gelmemiz lazım. İftarla sahur arasında cinsel birleşme için en uygun zaman dilimi nedir?
CİNSEL ilişki için ilk adım, eşlerin birlikte ilişki isteğini yaşıyor olmalarıdır. Eşlerden birinin isteksizliği her iki tarafında başarısızlığı gibi algılanabilir.
Bu nedenle çiftlerin birlikte olma isteği varlığında herhangi bir zaman dilimi olabilir. Ancak yine de dinlenmiş olmak, hafif bir tokluk hali, kaygısızlık cinsel birlikteliğin başarısını, eşlerin mutluluğunu ve rahatlığını arttıracaktır.
11 yıldır sedef hastasıyım. Haftada bir içtiğim ilaç, midemi rahatsız ediyor. Ne yapmam gerekiyor?
SEDEF hastalığı, bağışıklık sisteminin anormalliği sonucu oluşur. Stres, sıkıntı, ilaç ve gıda gibi birçok dış uyaran sonrası atak başlar. Deride bozulmalar oluşur. Sen de geçmeyecek dersen stres, hiç geçmez. Önce rahatla. Düzenli takip edileceğin iç hastalıkları uzmanı bul. Gerektiğinde cildiye veya diğer bölümlere doktorun yönlendirir. Balık yağı, D vitamini ve çinko gibi destek tedavileri gerekebilir.
63'ÜNDE CİNSEL HAYAT
Yaş 63. Bende hareket yok. Hanım "Bir doktora git, senin yaşında baba olan var" diyor. Gideyim mi?
MUTLAKA git. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanına git. Damar tıkanıklıkları, hormon azalmaları, ruhsal huzursuzluklar ve kullanılan ilaçlar cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Eksik hormonlar varsa, ilaç tedavileri ile düzelir. Damar tıkanıklıkları varsa çözümleri var. Kullandığınız bazı ilaçlar etkiliyorsa ilgili ilaçları kesmek gerekirse yenilerini başlamak şikayetlerinizi düzeltebilir. Umutsuz olma. Bitki tedavileri, ozon tedavisi ve mıknatıs tedavisi gibi destekleyici uygulamalarla güçlenebilirsin. Eşini dinle.
51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım ve hafif ağrım oldu. Film çekildi. Meğer prostatım büyümüş. Kan prostat testim de yüksük. Ne yapayım?
SÜREKLİ doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. İki adımda çözülmediyse üçüncü adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına görün. Genel muayene olman, Yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.
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