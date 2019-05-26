Andropoz mu, prostat mı?

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık da evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum.

Hastalığım andropoz mu, prostat mı?

YAŞA değil, yaşadığına bak.

Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.



​BENDEN ŞÜPHELENİYOR



Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gideyim?

İŞ kaybı, depresyon ve kaygı yaratır.

Cinsel istek azalır. Eşinin sana güveni azalırsa ve tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır.

Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. İç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve psikiyatri ihtimalleri olabilir.



Hipertansiyon hastasıyım. Kalp krizi de geçirdim. Dişim çürük, çektirmem gerekiyormuş. Haftaya diş çektirsem orucumu bozar mı?

SADECE dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun için de tedbir almalısın.

Çekim öncesinde iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG ile tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç, kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes.



EŞİM BENDEN KAÇIYOR



Yeni evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor, bahane buluyor. Nedendir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine, muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Düğün yapana kadar eş, dost, akraba, konu, komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır...



17 yaşındayım. Son dönemde çok başım ağrıyor. Başımın sadece bir bölgesinde. Ani baş dönmesi de yaşıyorum. Bir hastalığım olabilir mi acaba?

TEK nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları ve kan şekeri düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve beraberindeki kramp şikâyetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma ve adet düzensizliğine neden olabilir. Yine de tarif edilen şikâyetler birçok hastalıkta görülebileceğinden hemen doktorunu tespit etmeni istiyorum.

Muayene bulgularını tespit edip bazı kan testleri ve filmleri gerekebilir.