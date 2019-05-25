İlişkide tükeniyorum

İlişki sonrası tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şekeri düşüklüğü, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.



MENOPOZA BROKOLİ

Menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı.

Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?

Sakınan göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini artırır.

Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalçadaki yağ artışı kanser riskini arttırabilir.

Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık; hücreleri yeniler ve kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahananın meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır. Hareket et, kontrole git, güzel uyu, güzel beslen.

47 yaşındayım. İrademe sahibim.

Ama çikolataya dayanamıyorum.

Çikolata yememi sağlayacak bir ilaç yok mu? Siz ne yapmamı önerirsiniz?

Senin ilacın çoktan çıktı. Bu işin ilacı doğru bilgidir. Yani şeker hastaları öncelikle düzenli yemek listesi yapmalılar. Diyetisyeninle konuşarak bazı öğünlerin arasında tatlı meyve yerine bir miktar bitter çikolata yenilebilir. Unutmadan çikolatayı hemen yutma. Uzun süre damağına yapışık kalsın. Damak doysun. Sonra tekrar yemek isteme.

PROSTAT MUAYENESİ

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Gençliğimden beri böyle. Prostat olabilir miyim?

PROSTAT bir hastalık ismi değil, bir organın ismidir. Prostat için erkeklerin 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olması gerekir. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık tuvalete gitmek, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak ve idrarın çatallanarak

Babam 75 yaşında. Herkes "Az hereket etsin" diyor. Sizce?

İNSANLAR yaşlandıkça hareket etme yetenekleri azalır. Hareketsizlik arttıkça hastalık görülmesi artar. Hareket; kas gücünü korur, eklem kireçlenmesini önler, felç-hipertansiyon hastalıklarından korur, mide bağırsakları iyi çalıştırır, ağrıları azaltır. Günlük en az 30 dakika yapılması bile yeterlidir.

Şişman değilim. Çok kuruyemiş yiyorum. Sonra hastalık olur mu?

Her şeyin aşırısı zararlıdır. Bir şeyi zehir yapan onun dozudur. Ayrıca haftada 5 öğün kuruyemiş, günde 5-10 adet fındık/badem/ fıstık/ ceviz gibi gıdaları tüketmek oldukça sağlıklıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler, bakliyatlar ve düşük şekerli meyveler bedeni korur.