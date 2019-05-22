Kanser korkusu
HER cinsel organ siğili, kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs /(HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri; rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazıları ise kanser riski taşımaz. Bunları ayırt gerekir. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.
GENÇLEŞEYİM İSTİYORUM
Yaşım 62. Yüzümde biraz kırışıklıklar var. Cildim için doğal uygulamalar nelerdir? Ne önerirsiniz?
ÖNCELİKLE doğal beslenin. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Aynı şekilde arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için faydalıdır. Sigara ve alkolden uzak durmak cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Bununla birlikte uzun süre güneşte kalmakta cildi aşındıran bir durumdur.
5 senedir şeker ilacı kullanıyorum. Perhiz de yapıyorum. Ozon iyi gelir diyorlar. Yaptırmamı önerir misiniz?
ÖNERİRİM. Ozon tedavisi beden hücrelerinin yenilenmesi yapar. Şeker hastalığında öncelikle pankreas hücreleri bozulur. Ozon tedavisi hücrelerin çalışmasını normalleştirir. Bize başvuran tüm şeker hastalarına tavsiye ederim.
24 yaşındayım. 3 aydır saçlarım dökülüyor. Şampuan işe yaramadı. Adetlerim normal. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA saç dökülmesinin birçok nedeni vardır. Mesele reklamlı şampuanlar değildir. Mesele, saçın neden döküldüğünü öğrenmektir. Bununla beraber kozmetik ürünlerin kendisi de saç dökülmesine neden olabilirler.
Psikolojik faktörler, demir eksikliği anemisi, hormonal düzensizlikler, stres faktörleri, gebelik, ailevi yatkınlık, menopoz ve adet düzensizlikleri saç dökülmesine neden olabilir. Altında yatan neden bulunup ortadan kaldırılmalıdır.
KISIRLIK SORUNU
16 aydır eşimle korunmuyoruz. Ancak çocuğumuz olmuyor. Biri soracak diye utanıyoruz. Kadın doktoru eşime normal dedi. Ne yapayım?
NİYE üroloji uzmanına gitmiyorsun onu anlamadım. Önce hastalığı tespit edelim. Üreme sistemi-idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir.
39 yaşındayım. 5 yıl önce ülserli kolit teşhisi kondu "Bu hastalık geçmez" diyorlar. Ne yapacağım ben?
BU hastalık, yeme içme özellikleri, moral-ruhsal durumdan etkilenir. Sadece ilaç tedavisi yetmez. Bunlara dikkat etmeyen, kontrolüne gitmeyen bedenlerde sıkıntı yaratır. İç hastalıkları uzmanı bul ve takibine gir. Hastalığın düzenli takip edilsin. Kaygı yok, hastalık yok.
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