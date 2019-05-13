Aşkta panik atak!

İki aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyordum. Tedaviye başladım ama oruç ilişkiyi etkiler mi?

BU, kişiden kişiye değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise ilişki gerçekleşebilir. Ancak sıcak mevsim, 16 saatten uzun süren yememe ve içmeme durumu Ramazan öncesi alışkanlıkları değiştirebilir. Yaşadığın durumu yeni başladığın tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.



​40'INDA UNUTKANLIK

40 yaşındayım. Son dönemde unutkanlık yaşıyorum. Sizce bir doktora gideyim mi? Ne yapmalıyım?

UNUTKANLIĞINI fark ediyor olman iyi bir durum. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres ve beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığa sebep olabilir. Tiroit bezin az çalışıyorsa, kan şekeri düzeyin azalıyorsa ve anti depresan ilaçları alıyorsan unutkanlık oluşabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı muayenesi ol.



3-4 aydır stres altındayım. Beynim yoruldu. Eskisi gibi düşünemiyorum. Hayal gücüm bile etkilendi. Ne yapsam eski halime dönerim?

BU hale gelmek için ne yaptıysan tersini yap. Yüksek gerilim, tansiyonu ve hormonları etkiler. Olumsuzluk hissi korkuya dönüşüp, kendinize güveninizi azaltırsa yaşadığınız gerilim artar.

Yeterli uyu. Az ve sık beslen. Günde iki tane maden suyu iç. Mevsim sebze ve meyvelerinde envaiçeşit mineral ve vitamin var, unutma ye. Bu şekilde baş edemiyorsan psikoloji desteği al.



İLİŞKİYİ ETKİLER

Ramazan'da eşimle bir araya geldiğimizde sertleşmem uzun sürmüyor. İlişki için uygun zaman nedir?

ORUÇ tutulan süre ortalama 16 saat civarında. İftarda açlık ve ardından çok tokluk hali kişiyi ve kan dolaşımını farklı hale getiriyor. Bu hal cinsel ilişki açısından uygun bir hal olmuyor. Ancak yine de dinlenmiş olmak, hafif bir tokluk hali, kaygısızlık; cinsel birlikteliğin başarısını, eşlerin mutluluğunu ve rahatlığını arttıracaktır.



19 yaşındayım. Oruçta ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Orucum bozulmasın diye dişimi gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapayım?

SAHURDA yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde dişlerdeki yemek artıkları, ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Bu durum kötü kokuya neden olabilir. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde dişler fırçalanabilir. Bu fırçalamaların orucu bozmayacağı din uzmanları tarafından ifade edilmektedir.

30 yaşında bayanım. Sürekli oturarak çalışıyorum. Uykumda bacağıma kramp gidiyor. Bu bir hastalık belirtisi mi? Ne yapmamı önerirsiniz?

SÜREKLİ oturarak yapılan işlerde bel fıtığı, bel fıtığı başlangıçları, tendon, lif ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar olabilir. Bir kez nöroloji uzmanına muayene ol.

Huzursuz ayak sendromu dediğimiz bir çeşit hastalığın başlangıcı olabilir.



​BIRAKAMIYORUM...

11 yıldır sigara içiyorum. Bırakamıyorum. Oruç, sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?

KESİNLİKLE olur. Ancak iftardan sonra da içmemek gerekir. Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın.

İçmemeye devam ederseniz 2 gün sonra tat ve koku alma hissi artar. Tamamen bıraktığınızda ise 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir. Bu da yürüme ve koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

Öksürme ve nefes darlığı düzelir.



Annem şeker, babam tansiyon hastası. Halamda da astım var. İlaçlarını ben ayarlıyorum. Ramazan'da ilaçlarını nasıl ayarlamalıyım?

EĞER kullandığınız ilaçlar iftar ve sahur arasında düzenlenebiliyorsa doktorlarıyla konuşun. Yeni ilaç kullanma düzeninizi belirleyin.

Aynı zamanda iftar-sahur arasında yemek yeme düzenlenmesini de beraber yapın. Hastalığınızın seyri bozulursa, kötüleşirse orucu bırakmanız gerekir.