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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Mayıs 2019, Cumartesi

Göğsüm sıkışıyor

55 yaşındayım. 4 aydır yokuş çıkarken göğsüm sıkışıyor. Nane çayı iç diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
STRES ve hareketsizlik, hayatı olumsuz etkiler. Kilo ve sigara da, kalp hastası olmanı kolaylaştırır. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes ve hormon değerlendirmelerin yapılsın.
Kalp-damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir.
Sigarayı bırak. Zayıfla ve hareket et.
Sağlığını ihmal etme. Yediklerine dikkat et. Yoksa naneyi yiyebilirsin...

DİYABETİN ZARARI

41 yaşındayım. 2 yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar doğru mu?
DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez. Diyabeti iyi kontrol edilen kişiler, hiçbir sorun yaşamaz. Bununla beraber, kan şekerinin uzun süre kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde diyabet, sinirlerde hasara yol açar. Beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatır. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin işlevini bozabilir. Doktorun, sana en doğru tedaviyi verecektir.

32 yaşındayım. Kız arkadaşımın hediye ettiği parfümü kullandım, dudaklarım şişti. Domates, çikolataya karşı alerjim vardı. Şimdi ne yapayım?
BİR daha o parfümü kullanma bir.
Genel olarak alerjik değerlendirmeye ihtiyacın var. İç hastalıkları, alerji, göğüs hastalıkları uzmanı ve cilt uzmanı değerlendirmesi gerekebilir. Baharatlar, tarçın, vanilya, sitrik asit içeren limon, portakal gibi meyveler, soslar, gazlı içecekler, kolalı içecekler, sakız ve dondurma gibi gıdalardan da sakın.
Bunlar kozmetik ürünlerdeki alerji yapan maddeleri içerebilir. Durumun netleşene kadar tedbir alman şart.

​VARİS SORUNU

Nafiz Hocam, 39 yaşında bayanım. Adetlerim düzenli. Varisim var. Yemek yemesem geçer mi?
VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine katkıda bulunur.
Yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve sigara varise neden olur. Tuzlu gıdalardan sakının. Gereksiz sıvı yükünüz olmasın. Mutlaka zayıflayın.
Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

41 yaşında bir bayanım. Kaşlarım kaşınıyor. Şampuanımı değiştirdim. Başka ne yapmalıyım?
ALERJİN var mı diye baktır. Ayrıca özellikle çinko eksikliklerinde saç kaş dökülmeleri yaygındır. Kuruyemiş, balık, et, karaciğer, ruşeymli ekmek, tahıllar, yumurta, peynir ve sütte yeterince çinko var. Mutlaka bunlardan tüket.
Temizlik için kullandığın sabun, kozmetik ürünleri gibi ürünlere dikkat et.

Halam lenfoma kanserine yakalandı. Nasıl beslensin?
DOKTORUNUN tavsiyelerine uysun. 6 öğün beslensin. Bu tüm bedenin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Ayrıca enginar, Ramazan hurması, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, bal ve kuruyemişler tüketsin.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Göğsüm sıkışıyor
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