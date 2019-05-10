Oruçta ülsere dikkat
PEPTİK ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında (duodenum), bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Açlık, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar.
Ülkemiz hastanelerinde, Ramazan aylarında ülserin delinmesi veya ülser kanaması nedeniyle yatan hastaların sayısında belirgin bir artış gözlenir. Ülserli hastaların oruç tutmamaları doğru olur ya da özel veya ciddi önlemlerin alınması gerekir.
Anlattıklarına bakılırsa hemen muayene edilmesi doğru olur. Dışkıda gizli kan testi, tam kan sayımı mutlaka yapılsın.
KONTROLLERİNİ AKSATMA
Glokom hastasıyım. Sık sık göz damlası kullanıyorum. Göz damlası orucumu bozar mı bozmaz mı?
Bir yardımcı olabilir misiniz?
HAYIR bozmaz. Oruç tutan hastalar glokom denilen göz içi basınç artışı ya da göz hipertansiyonu tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar. Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan terminal glokomlu hastaların kontrollerini mutlaka sıklaştırılmalı ve gerekirse ek ilaç başlanmalıdır. Gözdeki "Santral Retinal (görme tabakası) Toplardamar" tıkanıklığı sıklığı artabilir.
DİYET İLAÇLARI
21 yaşında bir kadınım. Adet düzensizliğim ve sivilcelerimden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlar zayıflama ilaçlarını önerdi. İnternette satılıyormuş. En az kaç ay kullanmam gerekir?
ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. Öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH, Östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekecek. Mutlaka düzenli takip edileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bulmalısın. Özellikle polikistik over hastalığı, hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir.
İnternetten alacakların ilaç değildir.
Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma...
ZAYIFLAMAN ŞART
Bana herkes 'Şişmansın' diyor. İştahım kaçıyor. 101 kiloyum ama 1.82 boyundayım. Yani kısa sayılmam, ben şişman mıyım?
BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boykilo uyumu önemli. Beden Kitle İndeksi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var.
Yine bu hesaba göre kitle indeksin 30.50 yani obezite tanısı alıyorsun...
Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul...
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