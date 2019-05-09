Antibiyotik masum değil
BURUN tıkanması sadece mikropların yaptığı bir hastalık değildir. Her burun tıkanıklığı antibiyotikle tedavi edilmez.
Daha çok soğuk algınlığı ve alerjik durumlarda burun tıkanır. Antibiyotik bunların hiçbirini çözmez. Ayrıca reçetesiz antibiyotik alamazsınız.
Hatta gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olur.
Daha sonra karşılaşacağınız bakteri hastalıklarında kullanacağınız ilaç çeşidi azalır. Savunmanız zayıflar.
HIZLI KİLO VERME
Zayıflamam lazım. Nişanlım "evlenmem" diyor. Arkadaşlarım uyardı. Hızlı zayıflamak zararlı mı?
BOYUN, kilon ve yaşın önemli.
Kaç kilo fazlan var? Başka hastalıkların var mı? Bunlar önemli... Hızlı kilo vermek için düşük enerjili diyetler sıkıntı yaratır. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Nişanlın ile şartları konuş. Nikah tarihini ertelerseniz sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsin. Bu tip diyetler baş ağrısı, safra ve böbrek taşı, kabızlık, saç incelmesi, kalp ritminde bozukluk, tansiyon düşüklüğü, adet düzensizliği, kuru cilt ve saç dökülmesi yapabilir.
Üç aydır karnım ağrıyor. Nane çayı mideye iyi gelir dediler, içtim fayda etmedi. İlaç kullanmak istemiyorum. Ne yapmak lazım?
ETRAFI dinlediğin kadar doktoru dinlemen lazım. Nane, mide bağırsak gazlarını azaltır. Ancak mide de gastrit, ülser gibi değişiklikler olmuşsa aksine zarar verir. Sende olduğu gibi.
Yemek sonrası ağrılar daha çok mide hastalıklarını düşündürür. İlaca karşı olma. Gerekirse kullan. Daha fazla geciktirsen gastritin varsa ülsere döner.
İç hastalıkları uzmanına başvur.
ENFEKSİYON OLABİLİR
Sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim düzenli. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?
MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.
Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar ve şeker hastalığı da sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.
Şikayetlerini ihmal etme.
26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Doktor stresten dedi. Ne yapmalıyım?
ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlardan ve bazı romatizma hastalıklarından olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım.
Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri de görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.
İNSÜLİNE BAŞLADIM
Şeker hastasıyım. İnsüline başladılar. 'Şekerin düşmesin dikkat et' dediler. Düştüğünü nasıl anlayabilirim?
EĞER düzenli olarak yemek yeme listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan şekerin düşer. Kan şekerin düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, solgunluk, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, çarpıntı, sinirlilik, bulanık görme, açlık hissi, ve titreme şikâyetleri olabilir. Bu şikayetler olursa hemen kan şekerini ölçtür.
4 yıl önce Behçet hastalığı tanısı kondu ama herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Belimde lekeler var. Behçet hastalığıyla ilgili olabilir mi?
BEHÇET hastalığı takip edilen Romatizmal Grup bir hastalıktır.
Etkilediği organa göre, etkileme şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi ve mıknatıs detoksu gibi düzenleyici tedaviler uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine sizden bulaşmaz.
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