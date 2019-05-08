Diyabetten korkma

İÇ HASTALIKLARI Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, sağlık sorunlarına en doğru cevapları veriyor. Kanserden kalbe, diyabetten tansiyona kadar pek çok hastalığa derman oluyor. Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin tedavisinde paniğe kapılmamak gerektiğini belirtiyor.

gerektiğini belirtiyor.



HAMİLELER İÇMESİN



5 haftalık gebeyim. Hazımsızlığım var. Annem "Kantaron yağı iç" dedi. Ben de size sormadan bitki yağı almadım. İçeyim mi?

KANTARON bitkisinin toprak üstünde kalan kısımlarından yapılan zeytinyağlı karışım, çay ve toz şeklinde kullanılır. Özellikle sindirim sistemi şikayetleri olanlara tavsiye edilir. Ancak gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmasını önermiyorum. Öncelikle hazımsızlığınızın nedenini bulmalıyız.



NEFESİM DARALIYOR!



3 aydır nefes darlığım var. Film çekildi temiz çıktı. "Bronş suyu alalım" dediler. Yaptırayım mı?

BAZI hastalıkların tanısını koymak için hücre incelenmesi gerekebilir.

Bronkoskopi dediğimiz uygulama ile bronş yıkama suyu diye ifade ettiğimiz örneği alacaklar. İnterstiel akciğer hastalığı dediğimiz hastalık başta olmak üzere birçok hastalığın tanısının konmasını sağlayabilir. Bence yaptır.



KAN ŞEKERİNE BAKTIR



Ayak başparmağımın yarısında 10 aydır geçmeyen yara var. İltihabını kurutamadım. Cerrah tırnağı keseriz dedi. Kesmesek olmaz mı?

SENİ muayene eden hekim sana en uygun tedaviyi tavsiye eder. 10 aydır geçmeyen yara dediğin zaman kan şekerine mutlaka baktır derim. Ayrıca çeşitli enfeksiyonlar açısından alınan tırnak örneğini mutlaka incelensin.



MUAYENE OLMALISIN



21 yaşında öğrenciyim. Adetlerim sancılı. Bir de iki aydır çok akıntım oluyor. Hap kullanmalı mıyım?

BAYANLARDA ortaya çıkan üriner sistem akıntısı sık rastlanan sorunlardandır. Özellikle mantar hastalıkları tekrarlayan akıntı, kaşıntı şikayetlerine neden olur. Tedavi ve tedbirlere rağmen geçmeyen durumlarda açlık ve tokluk kan şekerine mutlaka baktırın.

Kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. İdrar yolları nemli kalmamalı.

Taharet musluğu kullanma. El temizliğine çok dikkat et.



İHMAL ETME



Memelerim genç kızlığımdan beri ağrıyor. Özellikle adet zamanı şişiyor. Eşim de "baktıralım" diyor. Baktırmak gerekir mi?

ŞİKAYET ne olursa olsun beklenenden şiddetli oluyor ve uzun sürüyor ise baktırmak gerekir. Bu anlattığın şikayete tekrarlayan mastalji diyoruz.

Özellikle adet dönemi ile ilgili değişen hormonlar ve stres bu tip şikayetlere neden olabilir. Bunun için psikolojik destek, mekanik destek, diyet ve gerekirse ilaç tedavisi uygulanabilir.

Bunun için önce muayene ve hormon testleri gerekir.



KRALLIK MESELESİ



39 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç bayan arkadaşım olmadı. Pek o işleri de düşünmedim. Erken yaşlanırsın, birini bul evlen diyorlar. Bazıları da "Kralsın sen böyle takıl" diyor. Ne yapayım ben?

BU durum sosyal bir tercih olduğu kadar insanın doğallığı ile ilgili. Doğal olarak insan tek yaşamaya yeterince uygun değil. Ruhen, bedenen, sosyal olarak erkek veya dişi birbirini tamamlar.

Birbirine ihtiyaç duyar. Erken yaşlanmayla ve krallıkla ilgisi yok.

Hayat senin, karar senin.



PANİK YAPMA



49 yaşındayım. Tahlil yaptırdım. Doktor "Şeker hastasısın" dedi. Bu yaşta şeker hastalığı mı olurmuş? Ne yapmam gerekiyor?

PANİK ve korku dolusun diye düşünüyorum. Bu nedenle yapılan tahlillerini yazmamışsın. Diabetes Mellitus yani şeker hastalığı tanısı koymak için gerekli tetkikleri istediyse hemen sonuca bakıp bu tanıyı koyabiliriz. 75 gram glikoz ile 3 saatlik glikoz tolerans testi, açlık tokluk glikoz testi, HgbA1c testleri istendiyse, şikayetlerin, muayene bulguların bir arada değerlendirilerek tanı konabilir. Her yaşta şeker hastalığı olabilir. Bu hastalıkta tedavi mümkündür. Yeter ki hastalığı, yapılması gerekenleri, tedavi şeklini öğren. Korkunca hastalık artar. Yok sayınca, umursamayınca hastalık ilerler. Panik yok, tedbir var.



GÜZELLEŞMEK İSTİYORUM



Ozon tedavisi güzelleştiriyormuş. Ben de güzelleşmek istiyorum. Nasıl yaptırayım?

OZON tedavisi cilt sağlığını ve diriliğini olumlu etkiler.

Güzellik tarifi kişiden kişiye değişebilir. Ama en güzel insan sağlıklı insandır. Ozon tedavisi bu nedenle "Gençlik Aşısı" diye de isimlendirilir. Bu yanıyla ozon tedavisi güzelleştirir diyebiliriz. Ancak "Yüz anatomisini ve bunu birilerinin beğenmesini sağlar mı?" sorusunun tıbbi bir cevabı yok.

Ozon tedavisi yaptırabilirsiniz.