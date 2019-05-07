Böbrek taşı alarmı
ADET DÜZENSİZLİĞİ SORUNU
Yedi aydan beri adet düzensizliğim var. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe de değilim.
Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.
İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
GUT HASTALIĞI KORKUSU
Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Aynı hastalıktan şüphelendiler. Bu hastalığın belirtisi nedir? Tanı nasıl konur?
ÖNCELİKLE şikayetler doktor tarafından değerlendirilir.
Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, gut hastalığına özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir. İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir.
Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik ürik asit kristalleri aranabilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi planı kişiye has düzenlenir.
HER YERİM AĞRIYOR
İşim gereği çok uzun süre bilgisayar başındayım. Sık sık eklem, kas ağrılarım oluyor. Ne tip egzersizler yapmalıyım?
ÖNCE bilgisayarına egzersiz programı yükle.
Bu tip programlar otomatik olarak 15-20 dakikada bir neler yapacağını hatırlatıyor ve gösteriyor.
En fazla 20 dakika sürekli çalışmanı öneriyoruz.
Yapabildiğin hareketleri yapabildiğin kadar yap.
Ağanın eli tutulmaz.
Önemli olan sürekli kullanmadığın kas ve lif-eklemleri hareketli ve kuvvetli tutmaktır.
Hareketsiz yaşamlar kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pıhtılı hastalıkları davet eder. Esneme ve germe hareketleri yapmayı unutma.
Fırsat buldukça yürü.
PİDE UYKUMU GETİRİYOR
İftarda sıcak pide yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?
VAR. İftarda sıcak pide yerseniz sindirimi zorlu olur.
Fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur.
Bununla beraber kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin. Şeker hastalığına dönüşür.
GEBELİKTE D VİTAMİNİ
4 aylık gebeyim. D vitamini kullanmalı mıyım?
EVET kullanmalısın. Gebenin ve bebeğin sağlığı için bu önemlidir.
Günlük hayatta D vitamini ihtiyacı Gebelikte artar. Her şeyin olduğu gibi D vitamininin de fazlası zarar. Bu nedenle ölçüm yapılmalı ve sonra D vitamin ihtiyacı belirlenmelidir.
BOĞAZIMDAKİ YUMRU
3 aydır sabahları uyandığımda boğazımda sanki bir yumru var. Ne olabilir?
ÖZELLİKLE burun tıkanıklığı olanlar sabahları kalktığında kuru bir boğaz, kuru bir dil nedeniyle zor yutkunmaya bağlı yumru hissi olabilir.
Çeşitli ihtimalleri gözden kaçırmamak için boyun ultrasonu çekilmesi tarama açısından uygun olur. Özellikle tiroit bezi hastalıklarında boğazda yumru hissi sık rastlanan şikâyettir.
İhmal yok.
PİLAVI ÇOK SEVERİM
Ben pirinç pilavını çok seviyorum. Şişmanlatır diyorlar. Ben de şişmanım. Fazla hareket etmeyi sevmiyorum. Pilav yerken zayıflayamaz mıyım?
ZAYIFLARSIN. Beyaz pirinç kan şeker dengesini olumsuz etkiler. Hangi gıda olursa olsun fazlası kilo yapar. Pilav yemek istiyorsan 1 su bardağı pirinç pilavı için 45 dakika yürümelisin. Bence kahverengi pirinçle pilavını yap. Sebzeyle tüket. İlave tuzsuz ayran veya yoğurtla tüket.
DOKTOR MUAYENESİ ŞART
Ailem böbrek taşı döktü. Ben de daha önce dökmüştüm. Dün yine böbrek taşı ağrısı başladı. Oruç tutmaya devam etmeli miyim?
BÖBREK taşı düşürmek, tüm bedeni etkiler. Çok ağrılı, bulantı, kusmalar olur. Kısa aralıklarla ilaç kullanımları gerekebilir. Su ve sulu gıda alamama, şikâyetleri arttırabilir. Tıbben orucu ertelemeniz uygun olacaktır. Üroloji doktoru takibi gerekir. Tedaviniz bittikten sonra doktorunuzla oruç tutma isteğinizi paylaşın. Beden olarak hastalık şartları düzelmişse, oruç tutabilirsiniz.
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