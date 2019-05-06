Kontrolde geç kalmayın

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr.Nafiz Karagözoğlu, sağlık sorunlarına şifa oluyor. Kalpten diyabete, kanserden reflüye kadar yüzlerce hastalığın en uygun tedavi yöntemini açıklıyor. Tedavilerin kişiye özel olduğunu belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, kontrollerde geç kalınmamasını öneriyor....



KANSER OLUR MUYUM?



Gazım çok. Arkadaşımın babasında da aynı şikayetler varmış, pankreas kanseri olmuş. Ben de kanser olur muyum?

TÜM şikayetlerini doktorunla paylaş. Kilo kaybı, hazımsızlık, karın ağrısı, dışkılamada değişiklik ve aile yatkınlığı gibi durumlar varsa ilet. Gaz çok olduğunda ultrasonda pankreas görülemeyebilir. Doktorun uygun görür isterse, batın MR (Magnetik Rezonans) çekilebilir.



İNSÜLİN KULLANIMI



4 yıldır diyabet hastasıyım. Şekerim yüksek. Doktor "İnsülin kullanman gerek" dedi. 45 yaşındayım daha erken değil mi sizce?

İNSÜLİN önerisi askerlik gibi yaşa bağlı değildir. Doktor, hastasına göre gerekli tedavi önerisini düzenler. Sen şeker hastalığının gereklerini yerine getirmiyorsun galiba. Düzenli perhiz yapmayan, düzenli su tüketmeyen ve düzenli olarak hareket etmeyen hasta iflah olmaz. Diyetini aksatma. İnsülin kullanımından korkma.



HER HASTALIĞIN TEDAVİSİ



Nafiz Hocam, hacamat hangi hastalıkları tedavi eder?

BİRÇOK hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Fıtık, boyun, omuz, kol, bel, sırt, bacak, bilek ağrıları, fibromyalji, diz kireçlenmesi, adet düzensizliği, migren, karpal tünel sendromu, kolesterol yüksekliği, astım, bronşit, hipertansiyon, kalp yetmezliği, zona, selülit, inme ve felç rehabilitasyonu gibi hastalıklarda tedavi edici etkileri bulunmaktadır.

Uygunsan yapılabilir.

PANİK YOK...



35 yaşındayım. Yumurtalıklarım hastalık nedeniyle alındı. "Kemiklerin çürür" dediler. Çok korkuyorum. Ne yapmam gerekir?

GEÇMİŞ olsun. Yeni ameliyat korkusu bitmeden, başka bir korkuya yenik düşmeyin.

Yumurtalık ameliyatlarından sonra östrojen hormonu azalır. Bu da yeni kemik yapımını azaltır. Erken yaşınız nedeniyle kemiklerinizin beklenenden daha erken içi boşalabilir.

Doktorunuzun dediklerini iyi dinleyin.

Belirli aralıklarla kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Sizin için düzenlenen tedaviyi yapın.

Kemik çürümesi ifadesi yanlış bir tarif olmuş.

Egzersiz yapın, yeterince kalsiyum alın.



KEMİK ERİMESİ VE SİGARA



Menopozdayım. Sigara içiyorum. Yoğurt yiyorum. Kemik erimesi olur muyum?

EVET. Maalesef evet...

Sigara, çok fazla alkol tüketimi, çok az egzersiz, çok az kalsiyum almak, kortizonlu ilaçlar (steroidler/ astım ve artrit tedavisinde sık kullanılırlar) ve tiroit hormonu (çok yüksek dozda) gibi belirli ilaçların kullanımı ile erken menopoz (45 yaşından önce yumurtalık ameliyatları sonrası) durumlarında kemik zayıflar. Yoğurt yemek yetmez.

Her şeyi doğru yapmalıyız. Şu sigara işini bir daha düşünün.

Siz sigara içtikçe kemikleriniz eriyor, içi boşalıyor.

Yoğurt yiyip, doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir de kemik erimesinden korkuyorsunuz.

Köpekten korkup, köpek besleyen biri gibi davranmayın.

Şimdi hareket zamanı... Hadi, ne duruyorsunuz?



KİREÇLENME OLABİLİR



Kız arkadaşım 23 yaşında, hep parmaklarını kütletiyor. Bir zararı olur mu?

OLUR. Kız arkadaşının eklem kıkırdakları zarar görür. Erken yaşta kireçlenmeleri başlayabilir. Ayrıca senin için de, etrafı için de hoş olmayan bir alışkanlıktır. Bunu da hatırlatayım.



KALP PİLİ TAKILDI



Nafiz Bey, 51 yaşındayım. 5 ay önce kalp pili taktılar. Ramazan geldi. Oruç tutabilir miyim?

KALP pili, özellikle ritim düzensizliklerinde kullanılır. Ritim düzensizliğinin nedeni de önemlidir.

Tiroit bozuklukları, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı ve kansızlık kalp ritmini etkiler. Bu hastalıkların da açlıktan etkilenmesi söz konusu oluyorsa oruç tutman sakıncalı olabilir. Bu sorunun en doğru cevabını kardiyoloji uzmanından alabilirsin.

Kullandığın ilaçlar ve kullanım saatlerine dikkat et. İnançlar ve uygulamalar kişiye özel durumlardır.

Asıl olan oruç tutabilecek, oruç tutmaya yetebilecek bir bedene sahibi olmaktır.



MUAYENE OLMALISIN



32 yaşındayım. Bazen boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Baş ağrısı da ekleniyor. Nasıl geçer?

ÖNCE ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir.

Göz muayenesini aksatma. Baş ağrısı varken tansiyonunu ölçtür. Eğer tansiyonlar yüksek çıkarsa gerekli diğer testleri yaptırmayı ihmal etme. Tanı konmadan tedavi önermek mümkün değil.