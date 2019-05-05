İsteksizlik meselesi
57 YAŞINDA CİNSELLİK
57 yaşındaki eşimin bir yıldır cinsel isteği yok. Bunun bir çaresi var mı?
TABİ çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik, özellikle moralimizle ilgili bir durumdur. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyinde anormallikler ve kullanılan ilaçlar varsa cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
İLİŞKİYE GİREMİYORUZ
Eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba?
ERKEN boşalma; gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemez.
Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.
34 yaşında bir bayanım. 5 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim sıkılmaya başladı. Doktora gittim bana erkek hormonu tahlili yazmış. Neden?
MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.
Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
ANDROPOZ KORKUSU
60 yaşındayım. İlişkide sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
BU yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır. Vakit kaybetmeden üroloji uzmanına görün.
İLİŞKİDE AĞRI SORUNU
Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Eşimle sıkıntı yaratır mı?
EVET, hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.
DİYABET VE CİNSELLİK
41 yaşındayım. 2 yıl önce şeker hastasıyım. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar doğru mu?
DİYABET, herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen kişiler, hiçbir sorun yaşamaz.
Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; sertleşme sorunları görülebilir.
Böyle bir durumda yapman gereken, şikayetlerini doktoruna zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.
SABIR ÖNEMLİ
61 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Bir daha eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim?
ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme. Unutma sabreden derviş, muradına ermiş.
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