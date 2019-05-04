Yorgunluk ve aşk

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Yorgunluğun, cinsel hayatta isteksizliğe ve erken boşalmaya neden olabileceğini belirtiyor. Çiftlere birbirlerine anlayış göstermeleri önerisinde bulunarak şu bilgileri veriyor:

GURUR YAPMA!

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?

Bu anlattığın duruma jinekomasti diyoruz. Jinekomasti, çeşitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinin, kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir.

Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu erkek memesinde şişme gelişebilir.

Toplumumuzda sık görülür. Gurur yapma, kafana takma. Şişmanlıkta da bu durum sık görülür. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Hastalık ihtimallerini araştırsın. Kilo ver.



EŞİNİZİN RUHUNU OKŞAYIN

Eşimle ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim mutlu değil. Moralim bozuk. Ne yapayım?

CİNSEL ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın ve anlayın. Cinsellik, eşler arasında bile konuşulmayan bir konu olunca herkes kendi kendine ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm durumu, erkeklerden farklıdır.

Eşinizin ruhunu okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal... O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Kadın hastalıkları uzmanı kontrolünü öneririm.



ADETLERİM DÜZENSİZ

Guatr hastasıyım. Adetim düzensiz. TSH testi yaptırıyorum. Mememden süt geliyor. Doktor, "Tümör olabilir" dedi. Kanser mi oldum?

MEMEDEN süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir.

Bu da prolaktini arttırabilir. Ayrıca beyinde hipofiz bezinde prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir.

Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü veya hayat kısıtlayıcı özellikte değildir. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur.

KÖTÜ KOKULAR GELİYOR

İdrarım kötü kokuyor. Antibiyotik kullandım. Bir türlü geçmedi. Neden olabilir?

ÖNCE tam idrar tahlili ve kan glikozu testleri yapmak lazım.

Şeker hastalığının ilk belirtisi sık idrara çıkma ve idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamasıdır. Bunun için doktora gitmek şart. İdrar kültürü, antibiyogram gibi ileri testler de gerekebilir. Şeker yükleme testi, son üç aylık kan şeker düzeyinin ölçümü, gereğinde ultrasonografik tetkikler ile ayırıcı tanı tamamlanır. Özellikle kadınlarda idrar yolunun kısa olması, sık idrar yolu iltihaplarına yatkınlık oluşturabilir. Dışkı veya idrar yapma sonrası temizliğe dikkat edilmezse idrar yoluna dışkı bulaşıp sık enfeksiyona neden olabilir.



ORGANIMDA SİĞİL VAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil var. 'Siğiller kanser yapar' diyorlar. Doğru mu?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular, bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Her cinsel organ siğili, kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım.

Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir.



ENFEKSİYON OLUYOR

Eşim 7 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Kadın hastalıkları doktoru mantar deyip ilaç verdi. Geçmedi.

Ben de mikrop kapar mıyım?

DİABETES Mellitus yani şeker hastalığı olan kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir.

Perhize ve temizliğe dikkat edin.

Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et.



75 YAŞINDA CİNSELLİK

75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Menim de gelmiyor. Ne yapayım?

60 yaşından sonra erkek hormonları azalmaya başlar.

Andropoz dediğimiz döneme girilebilir. Bu dönemde sertleşme ve cinsel isteksizlik yaşanabilir.

Sende cinsel istek azalmamış ama sertleşme sorunu başlamış. Önce üroloji uzmanına git.

Hem hormonların hem de prostatın durumunu öğrenelim. İlaçlı tedavilerle halledebilirsek ne ala.

Bunlarda sıkıntı yoksa mutluluk çubuğu denilen protez taktırmak uygun mudur değerlendirelim.



ERKEN BOŞALIYORUM

5 yıllık evliyim. Erken boşalıyorum. Doktor geciktirici jel önermedi. Siz ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki öncesi halin, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler ve yorgunluklar ilişki isteğini azaltır. Sen bunları halletmeye başla. Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormon testlerini yaptır. Üroloji uzmanına bir kez muayene ol.

CİNSEL HAYATIM BİTER Mİ?

60 yaşındayım. Eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında sertleşme sorunu oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.